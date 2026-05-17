Строительной компании экс-депутата Новороссийска предъявили 22 млн рублей долга

Временный управляющий ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» Павел Гришин сообщил о поступивших требованиях кредиторов должника. Так, МКУ «Управление строительства» предъявило застройщику-банкроту долг в 14,8 млн руб., Кристина Амбарцумян — 1,5 млн руб., ООО «КРД-Строй» - 4,8 млн руб., ООО «Краснодарская монтажная компания "Сити-Макс"» - 805,7 тыс. руб. Сообщения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений и банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным системы Rusprofile, ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» основано в 2013 году в Новороссийске и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С июля 2025 года генеральным директором является Даниил Колесников. Единственным владельцем компании выступает физическое лицо — Георгий Середин.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», господин Середин был председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики гордумы Новороссийска. Он сложил депутатские полномочия по собственному желанию в конце 2022 года. СМИ связывают решение с уголовным делом, которое возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковый».

По данным Rusprofile, финансовое положение ООО «Специализированный Застройщик "Вита-Строй"» характеризуется значительными рисками. В 2023 году выручка составила 88 млн руб., что на 79% ниже уровня 2022 года, однако компания вышла на прибыль в 7,8 млн рублей после двух лет убытков. По выручке в 2023 году компания занимала 533-е место в Краснодарском крае и 17 172-е в стране, что значительно ниже средних показателей по отрасли.

В конце августа 2025 года в отношение ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"» поступило требование в размере 149,5 млн руб. от Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Согласно инвентаризации имущества банкрота, на его счетах находилось 10,2 тыс. руб. Земельный участок застройщика в Цемдолине по улице Красина площадью 42,3 тыс. кв. м оценили в 101,5 млн руб. Машино-места (58 помещений) по ул. Красина, 53 оценили 46,8 млн руб.

В мае 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Специализированный застройщик “Вита Строй Девелопмент”», возводившее в Новороссийске ЖК «Красина», ЖК «Парковый» и ЖК «Семейный», банкротом. С иском о несостоятельности в суд обратилась ИФНС по Новороссийску. В числе кредиторов также заявлены семь частных лиц, ПАО «Россети Кубань» и др. Сумма кредиторской задолженности на момент признания застройщика банкротом составляла 50 млн руб.

Михеенко Дмитрий