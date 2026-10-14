На Кубани собрали и переработали отходов на 17,3 млрд рублей
Кубанские компании, занимающиеся сбором и утилизацией отходов, а также обработкой вторичного сырья, за первое полугодие 2026 года отгрузили товаров собственного производства и выполнили работ на 17,31 млрд руб. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате со ссылкой на оперативные данные.
Эксперты РТС-тендер (входит в российскую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), рассказали, что в январе—июне 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в Краснодарском крае проведено около 290 тендеров на оказание услуг по сбору, обработке и утилизации отходов на сумму более 2,1 млрд руб. В деньгах это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда заказчики провели около 240 процедур и заключили договоры примерно на 950 млн руб.
Основным направлением закупок является сбор отходов: на него пришлось почти 1,9 млрд руб. (годом ранее — 850 млн), в частности, работы по ликвидации мест размещения отходов, их строительству и ремонту, а также по транспортировке твердых коммунальных отходов.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество организаций, работающих с отходами, за год выросло на 7,8% — до 609 компаний. Подробнее — в материале «Мусор — в дело».