На Кубани собрали и переработали отходов на 17,3 млрд рублей

Эксперты РТС-тендер (входит в российскую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), рассказали, что в январе—июне 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в Краснодарском крае проведено около 290 тендеров на оказание услуг по сбору, обработке и утилизации отходов на сумму более 2,1 млрд руб. В деньгах это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда заказчики провели около 240 процедур и заключили договоры примерно на 950 млн руб.