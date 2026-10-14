На Кубани отходы собирают и обрабатывают 609 компаний
14.10.2026, 12:34
В Краснодарском крае количество мусороуборочных и обрабатывающих отходы компаний за год выросло на 7,8%. По данным на 1 сентября 2026 года, в регионе работают 609 организаций, специализирующихся на сборе и утилизации отходов, а также обработке вторичного сырья. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.
Согласно статистической информации, количество юридических лиц в этой сфере увеличилось на 12 организаций (до 342), а индивидуальных предпринимателей — на 32 (до 285 ИП).
Юлия Руднева, директор Эколого-экспертного центра «Гринлайн» и аттестованный эксперт ряда профильных ведомств (Росприроднадзора, Минстроя РФ, Минприроды Краснодарского края), отмечает стабильный интерес бизнеса к сфере обращения с отходами. Это направление рассматривается как перспективное для долгосрочных инвестиций, так как позволяет извлекать прибыль из переработки вторичного сырья — пластика, стекла и бумаги.
Однако эксперт предупреждает о высоком пороге входа. Помимо стандартных затрат на оборудование и персонал, предпринимателям предстоит пройти длительный бюрократический путь: получение лицензии, установление санитарно-защитных зон и прохождение госэкспертиз. По словам Юлии Рудневой, на оформление всех необходимых разрешений уходит от 1 до 2 лет, что делает невозможным быстрый старт проекта. Тем не менее, рынок остается привлекательным из-за низкой конкуренции и больших запасов сырья, рассчитанных на годы вперед.
Подробности об экономике утилизации, сортировки и переработки отходов — в материале «Мусор — в дело».