На Кубани отходы собирают и обрабатывают 609 компаний

Однако эксперт предупреждает о высоком пороге входа. Помимо стандартных затрат на оборудование и персонал, предпринимателям предстоит пройти длительный бюрократический путь: получение лицензии, установление санитарно-защитных зон и прохождение госэкспертиз. По словам Юлии Рудневой, на оформление всех необходимых разрешений уходит от 1 до 2 лет, что делает невозможным быстрый старт проекта. Тем не менее, рынок остается привлекательным из-за низкой конкуренции и больших запасов сырья, рассчитанных на годы вперед.