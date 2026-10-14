Мусор — в дело

На курорте Роза Хутор системную работу по заготовке вторсырья из отходов ведут с 2018 года. В среднем по году ежемесячно там собирают около 20 тонн картона и бумаги и более полутонны пластика. За 2025 год собрано свыше 239 тонн картона и бумаги, а также 7 тонн пластика. По словам директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию Дмитрия Колосова, система раздельного накопления перерабатываемых отходов охватывает весь курорт и позволяет как собственным, так и партнерским бизнесам, включая многочисленные рестораны, кафе и магазины, без оплаты избавляться от значительных объемов использованной картонной и пластиковой упаковки.