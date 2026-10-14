Мусор — в дело
На Кубани количество компаний, собирающих и обрабатывающих отходы, выросло на 7,8%
14.10.2026, 12:10
В Краснодарском крае количество компаний, собирающих утилизирующих и обрабатывающих мусор, за год выросло на 7,8%. Предприниматели оценивают переработку отходов как перспективное для бизнеса. В компаниях, внедряющих раздельный сбор мусора, утверждают, что сортировка не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и позволяет сэкономить на услугах регоператора по удалению ТКО.
В Краснодарском крае, по данным на 1 сентября 2026 года, работают 609 компаний, указавших при регистрации ОКВЭД 38 «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья». Это на 7,8% больше, чем год назад, и на 9,5%, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.
Сбором, утилизацией отходов и обработкой вторичного сырья занимаются 342 юридических лица и 285 индивидуальных предпринимателей (ИП). За год количество юрлиц увеличилось на 12, а ИП — на 32 организации.
Директор ООО «Эколого-экспертный центр «Гринлайн», аттестованный эксперт Росприроднадзора, Минстроя РФ, министерства природных ресурсов Краснодарского края Юлия Руднева говорит, что интерес к обращению с отходами у предпринимателей был всегда, так как это источник вторичных ресурсов (в основном это бумага, пластик, стекло) для производства продукции и, соответственно, получения прибыли. Для долгосрочных инвестиций направление привлекательное, считает эксперт.
При этом Юлия Руднева предупреждает, что при запуске бизнеса вкладываться приходится не только в приобретение оборудования, обучение персонала, обустройство производственных площадей, но и в оформление разрешительной документации как в начале деятельности, так и в процессе производства.
«Вложения весьма внушительные. Кроме того, получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I — IV классов опасности, установление санитарной защитной зоны, прохождение государственной экологической экспертизы в случаях, когда это требуется, занимает от одного года до двух лет. То есть здесь и сейчас начать переработку отходов не получится при всем желании»,— поясняет эксперт. Среди плюсов она отмечает отсутствие большой конкуренции: «сырья для производства хватит на всех на долгие годы вперед».
Объемы растут
По данным Краснодарстата, в январе-июне 2026 года кубанские мусороуборочные компании отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и оказали услуг на 17,31 млрд руб. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период предшествующего года. В 2025 году предприятия собрали, обработали и утилизировали мусор на 31,3 млрд руб.— на 6,5% больше, чем в 2024 году.
В январе-июне 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в Краснодарском крае проведено около 290 тендеров на оказание услуг по сбору, обработке и утилизации отходов (ОКПД2 38). Сумма заключенных договоров превысила 2,1 млрд руб. В деньгах это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда заказчики провели около 240 процедур и заключили договоры примерно на 950 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты РТС-тендер (входит в российскую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).
Основным направлением закупок является сбор отходов: на него пришлось почти 1,9 млрд руб. (годом ранее — 850 млн), в частности, работы по ликвидации мест размещения отходов строительства и ремонта и транспортировка ТКО. «По 44-ФЗ закупают государственные и муниципальные учреждения (администрации, школы, больницы), по 223-ФЗ — крупные компании с государственным участием, естественные монополии, некоторые госкорпорации»,— уточнили эксперты РТС-тендер.
Краснодарский край за счет строительства восьми перерабатывающих комплексов к 2030 году перейдет на полную сортировку твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по реализации реформы в области обращения с ТКО. В 2025 году новые мусоросортировочные комплексы открыли в Краснодаре, Белореченске и Сочи. Доля сортируемых отходов выросла на 5% —до 49%.
«На Кубани развиваются многие направления экономики, а сам регион посещает огромное количество туристов. В результате здесь ежегодно образуется порядка 40% общего объема ТКО Южного федерального округа. Учитывая это, конечно, необходимо выстраивать работу таким образом, чтобы не допустить рисков возникновения "мусорных коллапсов", в том числе, в периоды активного роста туристического потока»,— отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Такая информация опубликована на официальном сайте администрации Краснодарского края. На запрос «Ъ-Кубань» о ситуации со сбором и утилизацией мусора в 2026 году в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края не ответили.
В Краснодарском крае с 2020 года реализуют комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из главных задач — добиться к 2030 году сортировки 100% собранного мусора, переработки 50% отходов и сократить полигонное захоронение. Почему эксперты сомневаются в успехе мусорной реформы — в материале «Ъ-Кубань» «Край не вывозит».
Мусор разделили на потоки
На курорте Роза Хутор системную работу по заготовке вторсырья из отходов ведут с 2018 года. В среднем по году ежемесячно там собирают около 20 тонн картона и бумаги и более полутонны пластика. За 2025 год собрано свыше 239 тонн картона и бумаги, а также 7 тонн пластика. По словам директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию Дмитрия Колосова, система раздельного накопления перерабатываемых отходов охватывает весь курорт и позволяет как собственным, так и партнерским бизнесам, включая многочисленные рестораны, кафе и магазины, без оплаты избавляться от значительных объемов использованной картонной и пластиковой упаковки.
«Этот подход позволяет сокращать поток отходов, направляемых с территории курорта на полигонное захоронение, на 40% и обеспечивает значительную экономию на оплате услуг регионального оператора по удалению ТКО. Заготовленное на курорте вторсырье отправляется на рынок переработки. Таким образом, ответственный подход к обращению с отходами мы основываем на здравой экономической базе, позволяющей интегрировать экологическую инициативу в регулярный хозяйственный процесс»,— поясняет эксперт.
Он рассказал, что основные инвестиции в сортировку отходов были сделаны на старте проекта. Это вложения в создание подрядной службы заготовки вторсырья и оборудование локальной перевалочной базы, где собираемая картонная и пластиковая упаковка компактировалась и накапливалась в партии для отправки к скупщикам.
«С недавнего времени ввиду сохраняющейся низкой ценовой конъюнктуры на рынке вторсырья, которая подорвала хозрасчетную изначально модель работы нашей заготовительной службы, ранее опиравшейся на достаточные доходы от реализации собранных на курорте перерабатываемых отходов, нам пришлось предоставлять заготовителю необходимую субсидию. При этом выгода, которую мы за счет деятельности заготовителя получаем на экономии расходов на удаление ТКО с лихвой перекрывает предоставляемую заготовителю субсидию»,— подчеркнул Дмитрий Колосов.
АО «Сочи-Парк» с января по сентябрь 2026 года передало на утилизацию 226 тонн отходов. «Система обращения с отходами построена у нас по принципу разделения потоков на ранних этапах и последующей досортировки для повышения качества вторсырья. На территории парка установлены урны с инфографикой для раздельного сбора, в технической зоне — контейнеры для картона и пластика. Собственный сортировочный центр позволяет досортировывать пластик (ящики, бутылки, упаковочную пленку), картон, алюминиевые банки, повышая качество вторсырья. Образующиеся растительные отходы (ветки, листву, траву) мы собираем в специальные бункеры отдельно от бытового мусора и вывозим по специализированным договорам для последующей переработки»,— рассказали в пресс-службе АО «Сочи-Парк».
Отдельно в компании собирают технические отходы (промасленную ветошь, тару из-под лакокрасочных материалов) и передают их на утилизацию лицензированным подрядчикам.
После новогодних праздников елки, украшавшие парк, превращают в опилки и передают иппоцентру «Маргарита» для подстилки лошадям. «Это важно, потому что позволяет существенно сократить объем отходов на полигонах, повысить долю переработки и обеспечить безопасное обращение с опасными фракциями. Кроме того, видимая инфраструктура формирует у посетителей культуру раздельного сбора»,— считают в АО «Сочи-Парк».
За 2025 год и первое полугодие 2026 года компания ОТЭКО (оператор наливного и навалочного терминалов в порту Тамань) отправила на переработку 97,2 тонн вторсырья, в том числе: 13,7 тонны картона, 9,1 — бумаги, 3,6 — пластика и 70,8 тонн отработанного масла. Такую работу компания ведет с 2022 года.
«На производственных площадках и в офисных помещениях установлены специализированные контейнеры раздельного накопления отходов производства и потребления. Это позволило компании дать “вторую жизнь” полезным отходам — пластику, картону и бумаге, уменьшить объемы отходов, передаваемых для захоронения на полигоны и снизить расходы на оплату услуг регионального оператора»,— рассказывает Анна Политыко, руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО.
Она добавляет, что важна и просветительская роль проекта по сбору вторичных ресурсов — это повышение уровня экологической культуры, формирующее у сотрудников привычку раздельного накопления вторичного сырья и бережного отношения к ресурсам не только на предприятии, но и в обычной жизни.
«Например, в 2026 году День эколога в компании отметили масштабной акцией по сбору вторсырья. Всего за 4 часа на 5 пунктах в различных локациях терминалов ОТЭКО в порту Тамань собрали 1512 кг бумаги, 1455 пластиковых бутылок и 5638 батареек»,— рассказала Анна Политыко.
Что касается экономики проекта, то в 2023 году были закуплены контейнеры, а в 2024 году — гидравлический пресс, который за первый же год использования позволил увеличить объемы передаваемого на переработку картона в три раза. На протяжении 2025 и 2026 годов компания сконцентрировалась на обучении сотрудников принципам раздельного сбора для повышения эффективности проекта в целом, а также на просветительской работе в школах Таманского полуострова.
Инфраструктуры не хватает
Анна Политыко говорит, что в Краснодарском крае система обращения с отходами развивается, экологические инициативы являются одним из приоритетов для властей региона. «Однако есть место и для улучшений: в настоящее время на рынке действует не так много компаний, готовых заниматься приемом вторичных ресурсов и их переработкой на промышленном уровне. Кроме того, есть потребность в большем числе крупных заводов по переработке отходов»,— отмечает эксперт.
Большая проблема — отсутствие необходимой для обращения с отходами инфраструктуры, считает руководитель пресс-службы АО «Мусороуборочная компания» Елена Штеля. «Поэтому первоочередная задача — наращивание количества площадок для раздельного сбора отходов, что сразу приведет к росту доли сортировки и сокращению объемов утилизации. Жители готовы к сортировке мусора. Важно активнее информировать о расположении оборудованных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов»,— подчеркивает эксперт.
По мнению Юлии Рудневой, отрасль по переработке и утилизации отходов могла бы стать одной из ведущих не только в Краснодарском крае, но и в России в целом. «Отходы — это кладезь вторичных ресурсов и сырья. Большую их часть человек берет не задумываясь, что природные ресурсы в основном являются исчерпаемыми, то есть рано или поздно истощатся»,— отмечает эксперт.
По словам Юлии Рудневой, количество отходов производства и потребления от года к году неуклонно растет. «Требуются новые площади для создания полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для утилизации отходов производства необходимо создание новых предприятий, оснащенных оборудованием и квалифицированными кадрами. В настоящее время темпы образования отходов опережают создание инфраструктуры для обращения с отходами, а именно для сортировки, утилизации и переработки мусора»,— резюмирует Юлия Руднева.