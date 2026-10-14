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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

Подрядчик из Элисты построит станцию водоочистки под Тамбовом за 78 млн рублей

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению городским хозяйством» города Рассказово в Тамбовской области заключило контракт с победителем электронного аукциона на строительство станции водоочистки для артезианской скважины в поселке Гвардейском — АО «Урюпинская ПМК-113 сельхозводстрой», зарегистрированным с 2024 года в Элисте. Победитель предложил выполнить работы за 78,1 млн руб., что на 4,1 млн руб., или 5%, ниже начальной цены в 82,2 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В аукционе также приняли участие еще три фирмы, которые предлагали выполнить работы за 78,5 млн руб., 80,5 млн руб. и 81,8 млн руб. Суммы соответственно на 4,5%, 2% и 0,5% ниже начальной цены контракта. Названия этих фирм-конкурсантов не раскрываются.

Согласно проектной документации, победителю предстоит построить станцию водоочистки, проложить 2,6 км сетей водоснабжения и 1,8 км сетей водоотведения, смонтировать технологическое оборудование и провести пусконаладочные работы. Также предусмотрено благоустройство территории.

По данным Rusprofile, АО «Урюпинская ПМК-113 сельхозводстрой» было зарегистрировано в июле 1998 года в Урюпинске, но в 2024-м сменило юридический адрес. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 5,9 млн руб. Генеральным директором является Виктор Зюзин. Актуальные данные об учредителях не раскрываются. Выручка фирмы в 2025 году составила 144 млн руб., что в 5,5 раза больше уровня 2024 года (26 млн руб.). Чистая прибыль выросла почти в 80 раз — с 552 тыс. до 44 млн руб.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ростовское ООО «Росстройконтракт» разработает документацию и построит очистные сооружения в микрорайоне Телецентр в Тамбове. Компания была единственным участником аукциона, но снизила цену контракта с 902,7 млн до 901,5 млн руб.
Мария Свиридова