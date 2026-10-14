Подрядчик из Элисты построит станцию водоочистки под Тамбовом за 78 млн рублей

По данным Rusprofile, АО «Урюпинская ПМК-113 сельхозводстрой» было зарегистрировано в июле 1998 года в Урюпинске, но в 2024-м сменило юридический адрес. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 5,9 млн руб. Генеральным директором является Виктор Зюзин. Актуальные данные об учредителях не раскрываются. Выручка фирмы в 2025 году составила 144 млн руб., что в 5,5 раза больше уровня 2024 года (26 млн руб.). Чистая прибыль выросла почти в 80 раз — с 552 тыс. до 44 млн руб.