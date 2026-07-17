Ростовская компания возведет очистные сооружения в Тамбовской области за 902 млн

Подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в Тамбове стало ростовское ООО «Строительно-производственная фирма "Росстройконтракт"». Компания была единственным участником аукциона, однако снизила цену контракта с 902,7 до 901,5 млн руб. Соглашение с ней заключила «Единая служба заказчика» Тамбовской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Емкости очистных сооружений с подведенными коммуникациями

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Емкости очистных сооружений с подведенными коммуникациями

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документации, работы разделены на четыре этапа. Завершить их необходимо до 30 ноября 2028 года. Подрядчику предстоит построить аккумулирующий резервуар и насосную станцию, смонтировать песколовку, колодцы, подводящую сеть и технологическое оборудование. Очистные сооружения оснастят автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией.

Источником финансирования указаны субсидии в рамках регионального проекта «Реализация инвестиционных проектов с использованием казначейских инфраструктурных кредитов» и государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

По данным Rusprofile, ООО «Строительно-производственная фирма "Росстройконтракт"» зарегистрировано в декабре 2007 года в Ростовской области. Компания специализируется на прочих видах строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель — Сергей Филимонов. В 2025 году выручка компании составила 6,2 млрд, чистая прибыль — 31 млн руб.

Поиски подрядчика организовали вновь после того, как ФАС выявила нарушения в действиях заказчика. Комиссия провела внеплановую проверку по обращению ООО «БСК». В числе выявленных недочетов — игнорирование правопреемства по исполненным договорам при оценке заявок, а также необоснованное предъявление к участникам дополнительных требований как к исполнителям работ на линейном объекте, тогда как очистные сооружения к таковым не относятся. Заказчику выдали предписание об устранении нарушений, материалы направили для возможного возбуждения административного дела. Остальные претензии заявителя (отсутствие финансирования на 2028 год и необходимость членства в СРО) подтверждения не нашли.

Кабира Гасанова