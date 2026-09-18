В Тамбовской области выделят 82 млн на строительство станции водоочистки

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению городским хозяйством» Рассказово Тамбовской области объявило аукцион на строительство станции водоочистки для артезианской скважины в поселке Гвардейском. Начальная стоимость контракта составляет 82,2 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит построить станцию водоочистки артезианской скважины, проложить сети водоснабжения протяженностью 2,6 тыс. м и водоотведения — 1,8 тыс. м, выполнить монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы, а также благоустройство территории.

Финансирование распределено между бюджетами трех уровней: 97,9% средств выделит федеральный центр (80,5 млн руб.), 2% — область (1,6 млн руб.), еще 0,1% (82 тыс. руб.) заложено в местном бюджете. Работы необходимо выполнить в срок с 1 апреля по 1 октября 2027 года. Гарантия составит пять лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 сентября, подведение итогов запланировано на 1 октября.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что администрация поселка Тим Курской области повторно выставила на торги контракт по реконструкции очистных сооружений производительностью 250 куб. м в сутки за 121 млн руб. По данным портала госзакупок, аукцион вновь признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. Новые торги на объект пока не объявлялись.

Кабира Гасанова