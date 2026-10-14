Проводные наушники теряют популярность

За год у покупателей появились новые фавориты среди брендов. В топ-10 самых продаваемых брендов наушников в 2026 году вошли Stellarway, Honor, Realme, Huawei, Tecno, Apple, Samsung, Xiaomi, Philips и JBL. При этом состав лидеров заметно изменился: Realme поднялась с шестого на третье место, увеличив продажи на 90%, Huawei — с пятого на четвертое, а Tecno — с восьмого на пятое, нарастив продажи на 83%. Apple заняла шестое место против восьмого годом ранее.