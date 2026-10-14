В Тюменской области сняли ограничения по отпуску бензина на АЗС «Газпромнефть»

С 14 октября отменяются лимиты на покупку топлива и снова действует постоплата. Сами заправки в регионе возвращаются к привычному режиму работы. «Мы по-прежнему находимся в тесном контакте с руководством компании "Газпромнефть", благодарю наших стратегических партнеров за принятые меры по стабилизации ситуации на рынке топлива Тюменской области»,— сказал глава региона.