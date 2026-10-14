В Тюменской области сняли ограничения по отпуску бензина на АЗС «Газпромнефть»
Ограничения по отпуску топлива на заправках «Газпромнефти» в Тюменской области отменены с сегодняшнего дня, сообщил в своем канале в Max губернатор Александр Моор.
С 14 октября отменяются лимиты на покупку топлива и снова действует постоплата. Сами заправки в регионе возвращаются к привычному режиму работы. «Мы по-прежнему находимся в тесном контакте с руководством компании "Газпромнефть", благодарю наших стратегических партнеров за принятые меры по стабилизации ситуации на рынке топлива Тюменской области»,— сказал глава региона.
Господин Моор сообщал, что террористические атаки ВСУ стали одной из причин нехватки топлива в Тюменской области в начале лета. Ограничения на отпуск топлива в Тюменской области были введены 23 июня. В населенных пунктах устанавливались лимиты: не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры была запрещена. Как заявил Александр Моор, мера была введена для того, чтобы не допустить ажиотажного спроса, который может привести к перебоям с поставками топлива. Власти вели переговоры с руководством нефтяных компаний об увеличении объемов поставок топлива в регион.