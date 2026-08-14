Глава Тюменской области заявил об улучшении ситуации с бензином в регионе

Властям Тюменской области удалось стабилизировать ситуацию с наличием топлива в регионе в результате тесной работы с компаниями «Газпромнефть» (поставляет 55% от общего объема) и ЛУКОЙЛ (около 30%), заявил губернатор Александр Моор в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что в начале лета дефицит бензина возник из-за террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру и повышенного спроса на топливо среди жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Как можно исключить это в будущем? Для этого нужно исключить причины, которые на это повлияли»,— сказал господин Моор.

Губернатор пояснил, что из-за атак ВСУ отдельные установки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) выводятся на внеплановый ремонт, что приводит к «некоторому снижению производства в момент времени». «Требуется время для перенастройки логистики, чтобы на конкретную территорию привезти топливо с другого региона. Мощностей у нас в стране достаточно»,— подчеркнул он.

Александр Моор добавил, что из-за перебоев с поставками также возник ажиотаж, что привело к росту объемов продажи топлива на заправках в июле на 70% по сравнению с показателем за тот же месяц в 2025 году. «Тем самым создали дополнительный спрос на автомобильное топливо, и возникла ситуация с большими очередями»,— пояснил губернатор.

Глава регионе отметил, что несмотря сложности, сотрудники скорой медицинской помощи, правоохранительных органов и пожарные получали топливо бесперебойно. «Отдельный вопрос нашей работы с поставщиками топлива и с Минсельхозом — это обеспечение сельхозтоваропроизводителей на период уборочный. Здесь тоже все посчитали, спрос определили, есть договоренности, весь период уборочной наши аграрии будут дизельным топливом обеспечены»,— заверил господин Моор.

Ограничения на отпуск топлива на АЗС Тюменской области вводили в июне. В населенных пунктах лимиты составили не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассовах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. В июле Александр Моор призывал жителей региона отказаться от излишней закупки топлива. «Сегодня важно нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Не заправляться впрок. Вести себя, как мы это делали обычно»,— обратился тогда он к тюменцам.

Василий Алексеев