Моор заявил о переговорах с нефтекомпаниями из-за перебоев с топливом на АЗС

Тюменские власти продолжают вести переговоры с руководством нефтяных компаний об увеличении объемов поставок топлива в регион, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, в последние дни на тюменских АЗС наблюдаются перебои с поставками моторного топлива и из-за этого скапливаются большие очереди за бензином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По словам губернатора, совокупные мощности российских нефтеперерабатывающих заводов и импортные поставки обеспечивают достаточное количество бензина для покрытия потребностей страны. Основная проблема заключается в необходимости перенастройки логистических цепочек, которые формировались годами на основе точных данных о потреблении в конкретных регионах.

«Конкретные заводы снабжали топливом определенные регионы страны. Эти связи выстраивались годами на основе точных данных о потреблении. Представьте: один НПЗ сокращает объемы производства, теперь надо организовать поставки с другого предприятия. Схема экстренно меняется, и неизбежно возникают накладки»,— прокомментировал Александр Моор. Он добавил, что после завершения перестройки цепочек поставок количество топлива на АЗС нормализуется.

Власти подчеркивают, что текущие трудности не затрагивают работу критически важных объектов. Общественный транспорт, службы скорой помощи, спецслужбы и сельскохозяйственная техника продолжают функционировать в штатном режиме.

Очереди на заправках скапливаются и в соседних регионах, о проблемах заявляли и свердловские власти.

Напомним, ограничения на отпуск топлива на АЗС Тюменской области вводили в июне. В середине августа Александр Моор заявлял, что властям удалось стабилизировать ситуацию с наличием топлива в регионе.