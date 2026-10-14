Суд в Норвегии не позволил Украине продать российское судно «Профессор Молчанов»
Норвежский суд отложил немедленную продажу арестованного на Шпицбергене научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которую запрашивала украинская компания «Нафтогаз», следует из решения инстанции. Согласно документу, «Нафтогаз» требовал продажи судна сразу после его ареста.
«Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения»,— указано в решении (цитата по «РИА Новости»). Суд постановил отложить начало продажи до того момента, пока ответчик не получит возможность предоставить возражения, а инстанция не рассмотрит их.
Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в начале сентября на Шпицбергене в Норвегии по иску компании «Нафтогаз», которая требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Судно до сих пор находится в порту Баренцбург. Пассажиры и часть экипажа (69 человек) вернулись в Россию.