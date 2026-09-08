Пассажиры арестованного Норвегией судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию

69 россиян с судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию из Шпицбергена. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Шпицбергена Ларса Фаузе. Судно находится под арестом в порту Баренцбурга со 2 сентября по решению норвежского суда.

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Губернатор Шпицбергена вел переговоры о возвращении россиян с генконсулом России в Баренцбурге Андреем Чемерило и представителями треста «Арктикуголь», уточняется в сообщении. Россияне вернулись домой 8 сентября через норвежский Киркенес.

«Профессор Молчанов» выполняет грузопассажирские перевозки на Шпицберген с июня 2025 года. Поводом для ареста судна стало ходатайство украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз», которая требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Россия намерена оспаривать решение норвежского суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шпицберген заморозил “Профессора Молчанова”».