Все аэропорты Москвы сняли ограничения после атаки БПЛА
14.10.2026, 08:30
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский полностью сняты, сообщили в Росавиации. Меры безопасности вводились с вечера вторника, из-за чего десятки рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.
Пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса перед отправкой в аэропорт, а также следить за сообщениями авиакомпаний.
Минувшей ночью в сторону Московского региона было запущено 493 БПЛА, большая часть из которых была сбита на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к городу были уничтожены 180 дронов.
Из-за ограничений на обслуживание рейсов 19 бортов не смогли приземлиться во Внуково — самолеты из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара ушли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Минске, Санкт-Петербурге, Пскове и Стамбуле. В Домодедово четыре рейса из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В Шереметьево не смогли прибыть 12 рейсов, следовавших из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.