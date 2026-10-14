Все аэропорты Москвы сняли ограничения после атаки БПЛА

Из-за ограничений на обслуживание рейсов 19 бортов не смогли приземлиться во Внуково — самолеты из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Санкт-Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара ушли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Минске, Санкт-Петербурге, Пскове и Стамбуле. В Домодедово четыре рейса из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В Шереметьево не смогли прибыть 12 рейсов, следовавших из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.