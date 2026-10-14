Закрыто дело новосибирского экс-военкома о выплатах семьям погибших участников СВО
Обновлено14.10.2026, 08:11
В Новосибирске прекратили уголовное дело бывшего военного комиссара области Евгения Кудрявцева, подозреваемого в халатности (ст. 293 УК РФ), ему назначен судебный штраф в размере 200 тыс. руб. Эта мера уголовно-правового характера, которая не влечет за собой судимость. Она применяется к тем, кто впервые привлекается к уголовной ответственности по преступлениям небольшой или средней тяжести и загладил вред.
Разбирательство проходило в военном суде в закрытом формате, корреспондента «Ъ-Сибирь» пустили в зал только на оглашение резолютивной части постановления.
По информации источников «Ъ-Сибирь», полковник Кудрявцев фигурировал в деле о халатности при начислении выплат семьям погибших участников СВО.
В ходе прямой линии в декабре 2025 года жительница Новосибирска Кристина Гребе обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина, потерявшая супруга в боевых действиях на Украине, рассказала, что с момента гибели мужа прошел уже год, но семья все еще не имеет статуса семьи участника СВО и не получает выплаты по потере кормильца. Сибирячка спросила президента, можно ли ускорить процесс получения необходимых для выплат документов.
Тогда Владимир Путин согласился с тем, что во взаимодействии Минобороны РФ с социальным блоком правительства много лишней бюрократии. Он также принес жительнице Новосибирска извинения. «Я хочу принести вам извинения за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю, что в вашем случае все будет сделано быстро, но проблемы (в этой сфере.— «Ъ») действительно есть»,— сказал президент.