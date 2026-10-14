Закрыто дело новосибирского экс-военкома о выплатах семьям погибших участников СВО

В ходе прямой линии в декабре 2025 года жительница Новосибирска Кристина Гребе обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина, потерявшая супруга в боевых действиях на Украине, рассказала, что с момента гибели мужа прошел уже год, но семья все еще не имеет статуса семьи участника СВО и не получает выплаты по потере кормильца. Сибирячка спросила президента, можно ли ускорить процесс получения необходимых для выплат документов.