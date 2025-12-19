Путин извинился перед вдовой участника СВО за нерасторопность социальных служб

В ходе прямой линии к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новосибирска Кристина, потерявшая супруга в боевых действиях на Украине. Она рассказала, что с момента гибели мужа прошел уже год, но семья все еще не имеет статус семьи участника СВО и не получает выплаты по потере кормильца. Девушка спросила президента, можно ли ускорить процесс получения необходимых для выплат документов.

Владимир Путин согласился с тем, что во взаимодействии Минобороны с социальным блоком правительства много лишней бюрократии. Он также принес жительнице Новосибирска извинения: «Я хочу принести вам извинения за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю, что в вашем случае все будет сделано быстро, но проблемы (в этой сфере — ''Ъ'') действительно есть»,— сказал президент.

Он добавил, что работу по налаживанию взаимодействия Минобороны с социальными службами сейчас ведет замминистра обороны Анна Цивилева. Но пока что, как указал президент, ей не удается выстроить «нормальное» межведомственное сообщение.

Полина Мотызлевская