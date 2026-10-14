По вине водителей электросамокатов за девять месяцев произошло более 4 тыс. ДТП
14.10.2026, 09:02
ГИБДД России опубликовала данные, согласно которым в России за девять месяцев 2026 года произошло более 4 тыс. ДТП с участием лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек и 4,2 тыс.— пострадали. Больше всего таких ДТП произошло в Москве (661), Санкт-Петербурге (369) и Краснодарском крае (236).
Ассоциация операторов микромобильности и цифровая платформа «Мобилитика» дополнительно проанализировали карточки ДТП, которые также содержатся в отчетности Госавтоинспекции. Из проведенного анализа следует, что в 1,8 тыс. зарегистрированных ДТП участвовали электросамокаты, которые принадлежат частным лицам. Именно на частные СИМы приходится почти 60% общего прироста аварийности. Из 60 погибших, попавших в статистику, 47 — ехали на электросамокатах, которые граждане купили самостоятельно.
Проблема нарушителей на самокатах обсуждалась в Совете федерации 30 сентября 2026 года. На невозможность проконтролировать частные СИМы жаловался, в частности, заместитель главы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. Минтранс России пообещал представить в ближайшее время комплексные изменения в законодательство, в которых введут в том числе обязательную регистрацию всех электросамокатов независимо от формы собственности с получением номеров и минимальный возраст катающихся — 16 лет.