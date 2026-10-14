По вине водителей электросамокатов за девять месяцев произошло более 4 тыс. ДТП

ГИБДД России опубликовала данные, согласно которым в России за девять месяцев 2026 года произошло более 4 тыс. ДТП с участием лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек и 4,2 тыс.— пострадали. Больше всего таких ДТП произошло в Москве (661), Санкт-Петербурге (369) и Краснодарском крае (236).