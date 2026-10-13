Дело не в кофе

Одним из первых это почувствовал Ральф Лорен. Когда в 2014 году в Нью-Йорке открылся Ralph’s Coffee, его легко было принять за приятное дополнение к флагманскому магазину. Однако за последующие годы проект вырос в международную сеть, а гастрономическое направление Ralph Lauren стало куда шире одного кофейного формата. Сегодня у бренда есть Ralph’s Coffee в нескольких странах, рестораны Ralph’s в Париже и Милане, Polo Bar в Нью-Йорке и другие проекты, которые существуют не как продолжение марки, а как полноценные городские адреса.