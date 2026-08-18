Такую личную неприязнь испытал к потерпевшему

На начавшемся в Лас-Вегасе процессе по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура стороны обвинения и защиты представили свои позиции, а свидетели дали первые показания. Прокурор считает, что убийство было вызвано не только местью, но и настолько сильной неприязнью к музыканту, что ее можно назвать «инстинктивной злостью». Свидетели же рассказали, что стрельба по машине с рэпером была настолько ожесточенной, что в тот момент как будто бы «начался настоящий ад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуэйн Дэвис

Фото: Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal / AP Дуэйн Дэвис

Фото: Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal / AP

Начавшийся в Лас-Вегасе суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта. В Тупака Шакура стреляли 7 сентября 1996 года, от полученных ранений музыкант умер 13 сентября. Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс». В ночь на 7 сентября рэпер и его окружение подрались с племянником Дэвиса в одном из казино Лас-Вегаса. По данным следствия, музыкант уже давно враждовал с бандой «Крипс».

Процесс начался с такой большой задержкой, потому что Дуэйна Дэвиса арестовали лишь в сентябре 2023 года. По некоторым данным, интерес к затухшему расследованию возбудил сам Дэвис, который рассказал об убийстве в своих мемуарах, опубликованных в 2019 году.

Прокуроры полагают, что Дэвис решил отомстить Тупаку и стал разъезжать по городу на белом Cadillac в поисках рэпера. На заднем сиденье разместились двое мужчин, которым гангстер передал оружие. Затем из Cadillac раздались выстрелы. Полиция не сообщает, кто именно открыл огонь по рэперу. Из всех, кто мог бы стать подозреваемым, к 2026 году остался жив только Дэвис. В случае признания вины ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

На вчерашних слушаниях заместитель окружного прокурора Бину Палал заявил: «Давайте внесем ясность: Дуэйн Дэвис лично не нажимал на курок. Но он спланировал стрельбу в отместку за избиение своего племянника».

Обвинение считает убийство «актом мести», полагая, что Дэвис испытывал к Шакуру такую глубокую неприязнь, что ее можно назвать «инстинктивной злостью».

Сам 63-летний Дэвис не признает себя виновным. Его адвокат во вступительном слове назвал версию обвинения «вымыслом», а собранные прокурорами улики считает «предвзятыми, небрежными и неполными».

На вчерашнем заседании были даны и первые свидетельские показания. Полицейский, который одним из первых оказался на месте преступления, заявил, что BMW, в котором ехал Тупак Шакур, был «просто изрешечен пулями». Другая свидетельница вспомнила, как слышала стрельбу. «Там начался настоящий ад»,— рассказала женщина.

Один из детективов, расследовавших дело по горячим следам, заявил, что стрелявшие очень быстро скрылись. По его словам, очевидцы смогли заметить лишь «черную руку с пистолетом в большой белой машине».

Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству другого рэпера — Шона Комбса, известного как P. Diddy.

По данным USA Today, на тайном допросе в полиции Дуэйн Дэвис якобы назвал Шона Комбса заказчиком убийства Тупака. Еще два обвинения в причастности господина Комбса к убийству господина Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков к нему. По данным газеты, Комбс якобы хвастался тем, что заказал убийство и оплатил аренду Cadillac, из которого стреляли в Тупака.

Евгений Хвостик