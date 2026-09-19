Хип-хоп, мы подошли из-за угла
Самые известные жертвы смертельно опасного музыкального жанра
Почти через 30 лет после убийства Тупака Шакура в Лас-Вегасе подходит к концу судебный процесс над Дуэйном «Киф Ди» Дэвисом, который 31 августа был признан виновным в организации этого преступления. Судья должен огласить приговор 13 октября. Тупак Шакур — один из многих застреленных рэперов. Вспомним эту историю и другие примеры криминально-музыкальных разборок среди исполнителей этого жанра.
Правосудие должно свершиться с 30-летним опозданием. 13 октября прозвучит приговор Дуэйну «Киф Ди» Дэвису, признанному виновным в организации убийства Тупака Шакура
Фото: Reuters
Тупак Шакур
Тупак Амару Шакур прожил 25 лет. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе Тупак Шакур и Шуг Найт, глава и сооснователь лейбла Death Row Records, на котором записывался исполнитель, побывали на боксерском поединке Майка Тайсона и Брюса Селдона в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. После MGM Grand Шакур и Найт сели в BMW 750iL Найта и отправились в принадлежащий менеджеру полуподпольный клуб Club 662 на Фламинго-роуд — сейчас по этому адресу находится сетевой ресторан Hamburger Mary’s. Их обстреляли из проезжавшего мимо Cadillac. В Шакура попали четыре пули. Он скончался в больнице 13 сентября. Смерть Шакура была связана с конфликтом между двумя бандами — South Side Compton Crips и Mob Piru. С Mob Piru были тесно связаны многие люди из окружения Death Row Records, лейбла Шуга Найта. Одним из руководителей Crips был Дуэйн «Киф Ди» Дэвис.
За пару месяцев до нападения, летом 1996 года, в торговом центре Lakewood Center Mall в Лейквуде, штат Калифорния, произошла стычка между участниками двух банд. С члена Mob Piru Тревона «Тре» Лейна в драке сорвали цепь, тем самым демонстративно унизив его. Лейн считал виновником члена Crips Орландо «Бэйби Лейна» Андерсона, племянника Дуэйна Дэвиса.
7 сентября 1996 года Лейн увидел Андерсона в вестибюле MGM Grand и указал на него Тупаку Шакуру. Камеры наблюдения зафиксировали, как Шакур первым бросился к Андерсону, ударил его и повалил. Затем к избиению присоединились другие, в том числе Шуг Найт.
Это стало поводом для мести. После избиения племянника Дэвис, раздобыв пистолет, с тремя членами банды сел в Cadillac и отправился «на охоту» на Тупака Шакура. Дэвис находился на переднем пассажирском месте. Увидев остановившийся на светофоре BMW Найта, он передал оружие назад. По его словам, если бы машина с Шакуром оказалась с его стороны, он стрелял бы сам. В записанном в 2008 году разговоре с полицией Дэвис рассказывал, что сначала дал пистолет ДеАндре Смиту, но тот не захотел стрелять. Тогда оружие взял Орландо Андерсон и открыл огонь.
Впоследствии Дэвис неоднократно сам рассказывал эту историю — полиции, журналистам, а также изложил ее в мемуарах «Compton Street Legend» («Легенда Комптон-стрит»), изданных в 2019 году. Именно собственные показания дали возможность привлечь Дэвиса к суду. 29 сентября 2023 года он был арестован, в августе 2026-го начался суд. Адвокаты Дэвиса утверждали, что рассказы их подзащитного были не более чем бахвальством и способом заработать, а независимых доказательств его участия в убийстве Шакура найдено не было. Тем не менее 31 августа 2026 года присяжные признали Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия и организатором убийства. Оглашение приговора намечено на 13 октября. Максимальное наказание, которое грозит Дэвису,— пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Сразу после вердикта присяжных Дэвис, впрочем, заявлял, что намерен обжаловать приговор.
Фотогалерея
Каким был Тупак Шакур
Скотт Ла Рок
Первым убийством известного исполнителя хип-хопа принято считать смерть Скотта Монро Стерлинга, выступавшего под сценическим псевдонимом DJ Scott La Rock (в российских музыкальных медиа обычно используется вариант Скотт Ла Рок). Он был хип-хоп-диск-жокеем, музыкальным продюсером и одним из основателей хип-хоп-группы Восточного побережья Boogie Down Productions.
Скотт Ла Рок
Фото: Автор неизвестен
25 августа 1987 года еще один участник группы, 16-летний D-Nice, гулял по Бронксу с чужой подружкой. Его встретил девушкин бойфренд с компанией друзей. Парень достал пистолет, наставил на D-Nice, после чего вместе с друзьями избил его. На следующий день D-Nice позвонил Ла Року, который в большой компании обедал в ресторане McDonald’s. Ла Рок решил отомстить за младшего товарища. Он подтянул друзей и поехал разбираться с обидчиками. В ходе поисков виноватых Jeep, в котором сидел Ла Рок, обстреляли. От полученных ранений рэпер скончался в больнице 27 августа. Ему было 25 лет.
The Notorious B.I.G.
The Notorious B.I.G получает награды как лучший рэп-исполнитель и за лучший рэп-сингл года на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 6 декабря 1995 года
Фото: Mark Lennihan / AP
Кристофер Джордж Латор Уоллес, более известный под псевдонимом The Notorious B.I.G., был убит 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе, это случилось через полгода после нападения на Тупака Шакура. The Notorious B.I.G. возвращался с вечеринки, организованной журналом Vibe и лейблом Куинси Джонса. Автомобиль Chevrolet Suburban, в котором он находился, был обстрелян на светофоре из Chevrolet Impala SS. В рэпера попали четыре пули. Врачам не удалось его спасти. 24-летний The Notorious B.I.G. скончался в больнице. Убийство официально считается нераскрытым.
Тупак Шакур и The Notorious B.I.G., безусловно, самые известные в списке убитых хип-хоп-артистов. Но сам список длинен. Разборками лихих 1990-х эпидемия подобных смертей не закончилась.
Джем Мастер Джей
Джем Мастер Джей
Фото: G. Paul Burnett / AP
37-летний Джейсон Уильям Майзелл, более известный под псевдонимом Джем Мастер Джей,— диджей, продюсер, участник группы Run-DMC, был застрелен в собственной студии звукозаписи 24/7 Studios в Куинсе 30 октября 2002 года. Дело почти два десятилетия оставалось нераскрытым. В 2024 году виновными были признаны Рональд «Тинард» Вашингтон и Карл «Лил Ди» Джордан-младший. Суд признал мотивом убийства конфликт из-за сделки по продаже крупной партии кокаина. К слову, эту версию опубликовал в 2003 году в Playboy журналист-расследователь Фрэнк Оуэн. В декабре 2025 года суд отменил обвинительный приговор Джордану за недостаточностью доказательств, оставив в силе вердикт против Вашингтона. В апреле 2026 года Джей Брайант признал вину в соучастии в убийстве.
Mac Dre и FatTone
В ночь на 1 ноября 2004 года в Канзас-Сити, штат Миссури, был обстрелян автомобиль, в котором ехал после выступления 34-летний рэпер Андре Луис Хикс, более известный под псевдонимом Mac Dre. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть от пулевого ранения в шею. В причастности к убийству подозревали рэпера Энтони Дондре Уоткинса, более известного как FatTone, но доказательств его вины найдено не было. Преступление официально так и осталось нераскрытым. 3 мая 2005 года рэп-промоутеры Андре «Мак Министер» Доу и Джейсон Матис заманили FatTone (ему тогда было 24 года) и его приятеля, 22-летнего Джермейна «Ковбоя» Аткинса, в Лас-Вегас ложным обещанием встречи с рэпером Келвином Кордозаром Бродусом-младшим, известным как Snoop Dogg. Трупы FatTone и Аткинса со следами многочисленных ранений были обнаружены на стройплощадке. Предположительно, эти убийства были совершены из мести за убийство Mac Dre. В июле 2008 года Андре Доу был приговорен к пожизненному заключению, Джейсон Матис — к двум пожизненным заключениям без возможности досрочного освобождения.
Bankroll Fresh
Bankroll Fresh
Фото: Prince Williams / Wireimage / Getty Images
28-летний рэпер Трентавиус Замон Уайт, выступавший под псевдонимом Bankroll Fresh, получил пулевые ранения 4 марта 2016 года в студии звукозаписи Street Execs в Атланте, штат Джорджия, в ходе ссоры с коллегой-рэпером и другом детства Мендесом Оуэнсом, известным как No Plug. Bankroll Fresh умер в больнице. Оуэнс заявлял, что действовал в пределах самообороны, так как Bankroll Fresh открыл огонь первым. Следствие подтвердило его заявление.
XXXTentacion
Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой, он же XXXTentacion. Фото сделано после ареста в декабре 2017 года
Фото: Miami Dade Dept of Corrections / AP
Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой, он же XXXTentacion, в июле 2016 года был арестован и обвинен в ограблении, нападении с применением оружия и вторжении в жилище, совершенных в ноябре 2015-го. Его освободили под залог. В октябре XXXTentacion снова оказался обвиняемым, теперь — в избиении беременной женщины при отягчающих обстоятельствах, домашнем насилии и незаконном лишении свободы. До вердикта суда дело не дошло. 18 июня 2018 года 20-летний XXXTentacion был застрелен возле мотосалона в Дирфилд-Бич, штат Флорида. Нападавшие скрылись с места преступления, забрав принадлежавшую убитому сумку Louis Vuitton с $50 тыс. По обвинению в убийстве были арестованы четыре человека. В 2022 году один из них, Роберт Аллен, заключил сделку со следствием. В обмен на признание вины в убийстве второй степени он дал показания на остальных. Аллен был осужден на семь лет лишения свободы с последующим 20-летним надзором. Его сообщники в 2023 году были признаны виновными в убийстве первой степени и вооруженном ограблении и получили пожизненные сроки.
YNW Sakchaser и YNW Juvy
Обложка сингла YNW Sakchaser 2018 года «Tropical»
Фото: Parental Advisory
26 октября 2018 года были застрелены участники группы YNW (расшифровывается как Young Nigga World, «мир молодых ниггеров») — 21-летний Энтони Уильямс (YNW Sakchaser) и 19-летний Кристофер Томас-младший (YNW Juvy). В 2019 году по подозрению в их убийстве были арестованы два других участника коллектива — Джеймел Морис Демонс (YNW Melly) и Кортлен Генри (YNW Bortlen). Генри пошел на сделку с правосудием. В сентябре 2025 года он был приговорен к десяти годам заключения — с учетом отбытого с момента ареста срока — и последующими шестью годами условно. Первый процесс над YNW Melly в 2023 году закончился тем, что присяжные не смогли прийти к единому решению. Повторный процесс назначен на январь 2027 года.
Нипси Хассл
Обложка микстейпа Нипси Хассла 2013 года «Nip Hussle the Great»
Фото: Spotify
33-летний Эрмиесс Джозеф Асхедом, известный как Нипси Хассл, 31 марта 2019 года был застрелен возле магазина Nipsey Hussle Marathon Clothing, совладельцем которого он являлся и в названии которого присутствует слово «marathon», как и в названии двух микстейпов Хассла. Стрелял Эрик Холдер-младший, также рэпер (псевдоним — Fly Mac). Незадолго до смерти Хассл расспрашивал Холдера насчет слухов о том, что тот сотрудничает с полицией. Убийца в 2023 году был приговорен к лишению свободы на срок от 60 лет до пожизненного.
Естественная для рэпера смерть
Согласно исследованию Карла Лоусона «Mortality in American Hip-Hop and Rap Recording Artists, 1987–2014» («Смертность среди американских исполнителей хип-хопа и рэпа, 1987–2014»), с 1987 по 2014 год в США умерло 280 рэп- и хип-хоп-исполнителей. Более половины (55%) были убиты, причем почти всегда — за исключением одного случая — в результате применения огнестрельного оружия. 97% умерших были мужчинами, 92% — афроамериканцами. Исследование Карла Лоусона о причинах смертей хип-хоп-артистов заканчивается 2014 годом. Но убийства рэперов продолжились.
Поп Смоук
Рэпер Pop Smoke посетил показ мужской коллекции Off-White осень-зима 2020/21 в рамках парижской Недели моды 15 января 2020 года
Фото: Claudio Lavenia / Getty Images
Башар Барака Джексон, более известный как Поп Смоук, в январе 2020 года был арестован в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в краже Rolls-Royce Wraith стоимостью $375 тыс. Его отпустили под залог и обязательство не контактировать с членами преступных группировок и сдать тесты на наркотики. До суда дело не дошло. 19 февраля 2020 года пять грабителей вторглись в дом, который Поп Смоук арендовал в Голливуд-Хиллз, районе Лос-Анджелеса. Поп Смоук сначала согласился отдать преступникам драгоценности, но потом попытался оказать сопротивление и был застрелен. Ему было 20 лет. В июле 2020 года были арестованы пять человек, обвинения в убийстве предъявили четырем из них. Кори Уокер в 2025 году признал вину в добровольном причинении смерти и двух эпизодах ограбления и был осужден на 29 лет лишения свободы. Обвинения против Киндра Роджерса в настоящее время пересматриваются. Трое несовершеннолетних участников нападения получили разные сроки лишения свободы и направлены в исправительные учреждения. В 2026 году один из них получил дополнительный срок — четыре года лишения свободы — за попытку пронести фентанил в колонию для несовершеннолетних.
FBG Duck
Обложка сингла рэпера FBG Duck 2020 года «Dead Bitches»
Фото: BILLYKAUCK
4 августа 2020 года 26-летний Карлтон Дикван Уикли-Уильямс, известный как FBG Duck, вышел из магазина Dolce & Gabbana в Чикаго, где покупал подарок сыну. Люди в масках, сидевшие в двух автомобилях, открыли по нему огонь. В FBG Duck попало 16 пуль. От полученных ран он скончался в больнице. В январе 2024 года шесть человек были признаны виновными в участии в убийстве, совершенном в интересах преступного сообщества, и сговоре с целью убийства. Все они получили пожизненные сроки без права на досрочное освобождение. Некоторые из осужденных были рэперами, правда малоизвестными.
King Von
Обложка альбома King Von 2022 года «What It Means to Be King»
Фото: Only the Family
Примерно в три часа ночи 6 ноября 2020 года рядом с кальянной Monaco в Атланте, штат Джорджия, у 26-летнего рэпера Дэйвона Дакуана Беннетта (сценический псевдоним King Von) и его приятелей возник конфликт с рэпером Тикьяном Террелом Боуманом (сценический псевдоним Quando Rondo) и его товарищами. Перебранка переросла в перестрелку. Два человека были убиты, в том числе King Von, еще четверо получили ранения. В убийстве King Von был обвинен рэпер Тимоти Ликс, известный как Lul Timm. В августе 2023 года дело против него было прекращено до суда на основании закона штата Джорджия, предусматривающего «право на защиту территории» (Stand-your-ground law), то есть право при угрозе нападения применять на законно занимаемой территории насилие, вплоть до опасного для жизни.
В январе 2023 года ФБР рассекретило документы, в которых сообщается о том, что конфиденциальный информатор утверждал: кто-то назначил цену в $50 тыс. за убийство FBG Duck, а затем поднял ее до $100 тыс. Другие материалы указывали на то, что этим «кем-то» был King Von.
В том же году британский блогер и кинодокументалист Трэп Лор Росс выложил на YouTube документальный фильм «King Von: Rap’s First Serial Killer» («King Von: первый серийный убийца рэпа»), в котором обвинял King Von в многочисленных убийствах. Первоначальная версия ленты продолжительностью более четырех часов была вскоре снята с платформы из-за демонстрации запрещенного контента. Блогер полностью переделал и сократил фильм, после чего снова разместил его на YouTube.
Young Dolph
Young Dolph
Фото: Paul R. Giunta / Invision / AP
36-летний Адольф Роберт Торнтон-младший, более известный как Young Dolph, 17 ноября 2021 года входил в кондитерскую Makeda’s Homemade Butter Cookies в Мемфисе, штат Теннесси, в которой регулярно покупал печенье для матери. В этот момент двое мужчин выпрыгнули из двухдверного Mercedes-Benz и открыли огонь по Young Dolph, попав него в общей сложности 22 раза. По некоторым сообщениям, Young Dolph пытался выстрелить в ответ. Один из нападавших, Джастин Джонсон, читал рэп под псевдонимом Straight Drop. В 2024 году суд признал Джонсона виновным в убийстве первой степени и приговорил к пожизненному сроку плюс 35 лет. В 2026 году второй стрелявший, Корнелиус Смит, признал вину в убийстве второй степени и получил 20 лет. Предполагаемый организатор убийства Эрнандес Гован в 2025 году был оправдан судом.
PnB Rock
PnB Rock
Фото: Owen Sweeney / Invision / AP
30-летний Раким Хашим Аллен, известный под псевдонимом PnB Rock, 12 сентября 2022 года ужинал с матерью и четырехлетней дочерью в ресторане Roscoe’s Chicken & Waffles в Лос-Анджелесе. В тот день PnB Rock опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео, на котором на нем были инкрустированные драгоценными камнями часы Audemars Piguet Royal Oak. В ресторане к рэперу подошел подросток в маске, затеял с ним спор, а затем несколько раз выстрелил в него, забрал часы и другие драгоценности рэпера и его взрослой спутницы общей стоимостью около $0,5 млн, после чего скрылся. Через два года участники преступления были осуждены. Фредди Ли Трон был признан виновным в убийстве как его организатор, а также в сговоре с целью совершения ограбления и двух эпизодах ограбления. Он был приговорен к лишению свободы на срок от 31 года до пожизненного. Непосредственным исполнителем был его сын, которому на момент совершения преступления было 17 лет, поэтому в репортажах о судебном процессе назывались только его инициалы — Дж. Т. Он был направлен в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Соучастник преступления Тремонт Джонс был признан виновным по двум пунктам обвинения в ограблении и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения ограбления и приговорен к 12 годам лишения свободы. С места преступления Дж. Т. скрылся на машине, принадлежавшей его матери Шонтел Трон. Заседание по ее делу прессу не заинтересовало, о вынесенном ей приговоре не сообщалось.
Takeoff
Takeoff
Фото: Richard Shotwell / Invision / AP
В ночь на 1 ноября 2022 года в хьюстонском заведении 810 Billiards & Bowling проходила частная вечеринка. Вскоре после полуночи там произошла перестрелка. 28-летний Кершник Кари Болл (псевдоним — Takeoff) был смертельно ранен, предположительно, шальной пулей. В убийстве обвиняется Патрик Ксавьер Кларк. Вину он не признает. Начало процесса назначено на ноябрь текущего года.
MO3
Мелвин Абдул Ноубл-младший, известный как MO3, 11 ноября 2020 года ехал по межштатной автомагистрали в Далласе, штат Техас. Его преследовал другой автомобиль, из-за чего Ноублу пришлось остановиться на центральной полосе дороги. Из второго автомобиля вышел человек и подошел к машине Ноубла. Ноубл сначала попробовал достать оружие, но, не преуспев, попытался убежать. Преследователь несколько раз выстрелил в него из винтовки. MO3 доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. Ему было 28 лет.
По подозрению в убийстве позже были арестованы двое: стрелявший в MO3 Кевон Донтрелл Уайт в 2020 году и Девин Морис Браун — в 2021-м. 20 марта 2025 года был арестован рэпер Маркис Деандре Конвей, известный как Yella Beezy. Его обвиняют в организации заказного убийства с отягчающими обстоятельствами. По версии обвинения, у Yella Beezy был конфликт с MO3, и он нанял Уайта, чтобы тот совершил преступление. Yella Beezy вину не признает. 4 сентября 2026 года присяжные признали Кевона Уайта виновным в убийстве первой степени, он был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Обвинения против Брауна и Yella Beezy будут рассмотрены позднее.