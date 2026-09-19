Хип-хоп, мы подошли из-за угла

Почти через 30 лет после убийства Тупака Шакура в Лас-Вегасе подходит к концу судебный процесс над Дуэйном «Киф Ди» Дэвисом, который 31 августа был признан виновным в организации этого преступления. Судья должен огласить приговор 13 октября. Тупак Шакур — один из многих застреленных рэперов. Вспомним эту историю и другие примеры криминально-музыкальных разборок среди исполнителей этого жанра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правосудие должно свершиться с 30-летним опозданием. 13 октября прозвучит приговор Дуэйну «Киф Ди» Дэвису, признанному виновным в организации убийства Тупака Шакура

Фото: Reuters Правосудие должно свершиться с 30-летним опозданием. 13 октября прозвучит приговор Дуэйну «Киф Ди» Дэвису, признанному виновным в организации убийства Тупака Шакура

Фото: Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Тупак Шакур Тупак Амару Шакур прожил 25 лет. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе Тупак Шакур и Шуг Найт, глава и сооснователь лейбла Death Row Records, на котором записывался исполнитель, побывали на боксерском поединке Майка Тайсона и Брюса Селдона в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. После MGM Grand Шакур и Найт сели в BMW 750iL Найта и отправились в принадлежащий менеджеру полуподпольный клуб Club 662 на Фламинго-роуд — сейчас по этому адресу находится сетевой ресторан Hamburger Mary’s. Их обстреляли из проезжавшего мимо Cadillac. В Шакура попали четыре пули. Он скончался в больнице 13 сентября. Смерть Шакура была связана с конфликтом между двумя бандами — South Side Compton Crips и Mob Piru. С Mob Piru были тесно связаны многие люди из окружения Death Row Records, лейбла Шуга Найта. Одним из руководителей Crips был Дуэйн «Киф Ди» Дэвис. За пару месяцев до нападения, летом 1996 года, в торговом центре Lakewood Center Mall в Лейквуде, штат Калифорния, произошла стычка между участниками двух банд. С члена Mob Piru Тревона «Тре» Лейна в драке сорвали цепь, тем самым демонстративно унизив его. Лейн считал виновником члена Crips Орландо «Бэйби Лейна» Андерсона, племянника Дуэйна Дэвиса. 7 сентября 1996 года Лейн увидел Андерсона в вестибюле MGM Grand и указал на него Тупаку Шакуру. Камеры наблюдения зафиксировали, как Шакур первым бросился к Андерсону, ударил его и повалил. Затем к избиению присоединились другие, в том числе Шуг Найт. Свидетели дали показания по делу об убийстве Тупака Шакура Это стало поводом для мести. После избиения племянника Дэвис, раздобыв пистолет, с тремя членами банды сел в Cadillac и отправился «на охоту» на Тупака Шакура. Дэвис находился на переднем пассажирском месте. Увидев остановившийся на светофоре BMW Найта, он передал оружие назад. По его словам, если бы машина с Шакуром оказалась с его стороны, он стрелял бы сам. В записанном в 2008 году разговоре с полицией Дэвис рассказывал, что сначала дал пистолет ДеАндре Смиту, но тот не захотел стрелять. Тогда оружие взял Орландо Андерсон и открыл огонь. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тупак Шакур (слева) и его менеджер Шуг Найт. Фотография сделана за несколько минут до убийства Шакура Фото: Reuters В ходе суда над Дэвисом прозвучала запись его беседы с детективами из Лос-Анджелеса в 2008 году. Дэвис назвал всех, кто был в белом Сadillac, из которого стреляли в Тупака Шакура Фото: Steve Marcus / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Тупак Шакур (слева) и его менеджер Шуг Найт. Фотография сделана за несколько минут до убийства Шакура Фото: Reuters В ходе суда над Дэвисом прозвучала запись его беседы с детективами из Лос-Анджелеса в 2008 году. Дэвис назвал всех, кто был в белом Сadillac, из которого стреляли в Тупака Шакура Фото: Steve Marcus / Reuters Впоследствии Дэвис неоднократно сам рассказывал эту историю — полиции, журналистам, а также изложил ее в мемуарах «Compton Street Legend» («Легенда Комптон-стрит»), изданных в 2019 году. Именно собственные показания дали возможность привлечь Дэвиса к суду. 29 сентября 2023 года он был арестован, в августе 2026-го начался суд. Адвокаты Дэвиса утверждали, что рассказы их подзащитного были не более чем бахвальством и способом заработать, а независимых доказательств его участия в убийстве Шакура найдено не было. Тем не менее 31 августа 2026 года присяжные признали Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия и организатором убийства. Оглашение приговора намечено на 13 октября. Максимальное наказание, которое грозит Дэвису,— пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Сразу после вердикта присяжных Дэвис, впрочем, заявлял, что намерен обжаловать приговор.

Фотогалерея Каким был Тупак Шакур Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей» Фото: из семейного архива Тупака Шакура Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли Фото: Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня» Фото: Robert Kalfus / AP В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем Фото: Island World / Paramount «Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть» Фото: Bebeto Matthews / AP В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров» Фото: Justin Sutcliffe / AP Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo «Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор» Фото: Kevin Larkin / AP 30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового Фото: Eric Miller / AP Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов Фото: PD «Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его» Фото: Gary Hershorn / Reuters Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся

На фото: с актрисой Рози Перес Фото: Lisa Rose / Zuma Press / Kommersant Photo Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс. Фото: Frank Wiese / AP Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других Фото: Rose Hartman / Zuma Press / Kommersant Photo Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli Фото: Kouf / Bigelow Productions 7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row Фото: Ke.Mazur / WireImage / Getty Images Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted» Фото: Christopher Polk / Getty Images for Coachella Следующая фотография 1 / 19 Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей» Фото: из семейного архива Тупака Шакура Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли Фото: Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня» Фото: Robert Kalfus / AP В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем Фото: Island World / Paramount «Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть» Фото: Bebeto Matthews / AP В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров» Фото: Justin Sutcliffe / AP Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo «Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор» Фото: Kevin Larkin / AP 30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового Фото: Eric Miller / AP Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов Фото: PD «Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его» Фото: Gary Hershorn / Reuters Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся

На фото: с актрисой Рози Перес Фото: Lisa Rose / Zuma Press / Kommersant Photo Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс. Фото: Frank Wiese / AP Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других Фото: Rose Hartman / Zuma Press / Kommersant Photo Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli Фото: Kouf / Bigelow Productions 7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row Фото: Ke.Mazur / WireImage / Getty Images Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted» Фото: Christopher Polk / Getty Images for Coachella Смотреть

Скотт Ла Рок Первым убийством известного исполнителя хип-хопа принято считать смерть Скотта Монро Стерлинга, выступавшего под сценическим псевдонимом DJ Scott La Rock (в российских музыкальных медиа обычно используется вариант Скотт Ла Рок). Он был хип-хоп-диск-жокеем, музыкальным продюсером и одним из основателей хип-хоп-группы Восточного побережья Boogie Down Productions. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Ла Рок

Фото: Автор неизвестен Скотт Ла Рок

Фото: Автор неизвестен 25 августа 1987 года еще один участник группы, 16-летний D-Nice, гулял по Бронксу с чужой подружкой. Его встретил девушкин бойфренд с компанией друзей. Парень достал пистолет, наставил на D-Nice, после чего вместе с друзьями избил его. На следующий день D-Nice позвонил Ла Року, который в большой компании обедал в ресторане McDonald’s. Ла Рок решил отомстить за младшего товарища. Он подтянул друзей и поехал разбираться с обидчиками. В ходе поисков виноватых Jeep, в котором сидел Ла Рок, обстреляли. От полученных ранений рэпер скончался в больнице 27 августа. Ему было 25 лет.

The Notorious B.I.G. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The Notorious B.I.G получает награды как лучший рэп-исполнитель и за лучший рэп-сингл года на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 6 декабря 1995 года

Фото: Mark Lennihan / AP The Notorious B.I.G получает награды как лучший рэп-исполнитель и за лучший рэп-сингл года на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 6 декабря 1995 года

Фото: Mark Lennihan / AP Кристофер Джордж Латор Уоллес, более известный под псевдонимом The Notorious B.I.G., был убит 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе, это случилось через полгода после нападения на Тупака Шакура. The Notorious B.I.G. возвращался с вечеринки, организованной журналом Vibe и лейблом Куинси Джонса. Автомобиль Chevrolet Suburban, в котором он находился, был обстрелян на светофоре из Chevrolet Impala SS. В рэпера попали четыре пули. Врачам не удалось его спасти. 24-летний The Notorious B.I.G. скончался в больнице. Убийство официально считается нераскрытым. Тупак Шакур и The Notorious B.I.G., безусловно, самые известные в списке убитых хип-хоп-артистов. Но сам список длинен. Разборками лихих 1990-х эпидемия подобных смертей не закончилась.

Джем Мастер Джей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джем Мастер Джей

Фото: G. Paul Burnett / AP Джем Мастер Джей

Фото: G. Paul Burnett / AP 37-летний Джейсон Уильям Майзелл, более известный под псевдонимом Джем Мастер Джей,— диджей, продюсер, участник группы Run-DMC, был застрелен в собственной студии звукозаписи 24/7 Studios в Куинсе 30 октября 2002 года. Дело почти два десятилетия оставалось нераскрытым. В 2024 году виновными были признаны Рональд «Тинард» Вашингтон и Карл «Лил Ди» Джордан-младший. Суд признал мотивом убийства конфликт из-за сделки по продаже крупной партии кокаина. К слову, эту версию опубликовал в 2003 году в Playboy журналист-расследователь Фрэнк Оуэн. В декабре 2025 года суд отменил обвинительный приговор Джордану за недостаточностью доказательств, оставив в силе вердикт против Вашингтона. В апреле 2026 года Джей Брайант признал вину в соучастии в убийстве.

Mac Dre и FatTone Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mac Dre Фото: @macdreofficial Обложка альбома FatTone 2006 года «It’s Nothing’» Фото: Parental Advisory Следующая фотография 1 / 2 Mac Dre Фото: @macdreofficial Обложка альбома FatTone 2006 года «It’s Nothing’» Фото: Parental Advisory В ночь на 1 ноября 2004 года в Канзас-Сити, штат Миссури, был обстрелян автомобиль, в котором ехал после выступления 34-летний рэпер Андре Луис Хикс, более известный под псевдонимом Mac Dre. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть от пулевого ранения в шею. В причастности к убийству подозревали рэпера Энтони Дондре Уоткинса, более известного как FatTone, но доказательств его вины найдено не было. Преступление официально так и осталось нераскрытым. 3 мая 2005 года рэп-промоутеры Андре «Мак Министер» Доу и Джейсон Матис заманили FatTone (ему тогда было 24 года) и его приятеля, 22-летнего Джермейна «Ковбоя» Аткинса, в Лас-Вегас ложным обещанием встречи с рэпером Келвином Кордозаром Бродусом-младшим, известным как Snoop Dogg. Трупы FatTone и Аткинса со следами многочисленных ранений были обнаружены на стройплощадке. Предположительно, эти убийства были совершены из мести за убийство Mac Dre. В июле 2008 года Андре Доу был приговорен к пожизненному заключению, Джейсон Матис — к двум пожизненным заключениям без возможности досрочного освобождения.

Bankroll Fresh Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bankroll Fresh

Фото: Prince Williams / Wireimage / Getty Images Bankroll Fresh

Фото: Prince Williams / Wireimage / Getty Images 28-летний рэпер Трентавиус Замон Уайт, выступавший под псевдонимом Bankroll Fresh, получил пулевые ранения 4 марта 2016 года в студии звукозаписи Street Execs в Атланте, штат Джорджия, в ходе ссоры с коллегой-рэпером и другом детства Мендесом Оуэнсом, известным как No Plug. Bankroll Fresh умер в больнице. Оуэнс заявлял, что действовал в пределах самообороны, так как Bankroll Fresh открыл огонь первым. Следствие подтвердило его заявление.

XXXTentacion Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой, он же XXXTentacion. Фото сделано после ареста в декабре 2017 года

Фото: Miami Dade Dept of Corrections / AP Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой, он же XXXTentacion. Фото сделано после ареста в декабре 2017 года

Фото: Miami Dade Dept of Corrections / AP Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой, он же XXXTentacion, в июле 2016 года был арестован и обвинен в ограблении, нападении с применением оружия и вторжении в жилище, совершенных в ноябре 2015-го. Его освободили под залог. В октябре XXXTentacion снова оказался обвиняемым, теперь — в избиении беременной женщины при отягчающих обстоятельствах, домашнем насилии и незаконном лишении свободы. До вердикта суда дело не дошло. 18 июня 2018 года 20-летний XXXTentacion был застрелен возле мотосалона в Дирфилд-Бич, штат Флорида. Нападавшие скрылись с места преступления, забрав принадлежавшую убитому сумку Louis Vuitton с $50 тыс. По обвинению в убийстве были арестованы четыре человека. В 2022 году один из них, Роберт Аллен, заключил сделку со следствием. В обмен на признание вины в убийстве второй степени он дал показания на остальных. Аллен был осужден на семь лет лишения свободы с последующим 20-летним надзором. Его сообщники в 2023 году были признаны виновными в убийстве первой степени и вооруженном ограблении и получили пожизненные сроки.

YNW Sakchaser и YNW Juvy Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка сингла YNW Sakchaser 2018 года «Tropical»

Фото: Parental Advisory Обложка сингла YNW Sakchaser 2018 года «Tropical»

Фото: Parental Advisory 26 октября 2018 года были застрелены участники группы YNW (расшифровывается как Young Nigga World, «мир молодых ниггеров») — 21-летний Энтони Уильямс (YNW Sakchaser) и 19-летний Кристофер Томас-младший (YNW Juvy). В 2019 году по подозрению в их убийстве были арестованы два других участника коллектива — Джеймел Морис Демонс (YNW Melly) и Кортлен Генри (YNW Bortlen). Генри пошел на сделку с правосудием. В сентябре 2025 года он был приговорен к десяти годам заключения — с учетом отбытого с момента ареста срока — и последующими шестью годами условно. Первый процесс над YNW Melly в 2023 году закончился тем, что присяжные не смогли прийти к единому решению. Повторный процесс назначен на январь 2027 года.

Нипси Хассл Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка микстейпа Нипси Хассла 2013 года «Nip Hussle the Great»

Фото: Spotify Обложка микстейпа Нипси Хассла 2013 года «Nip Hussle the Great»

Фото: Spotify 33-летний Эрмиесс Джозеф Асхедом, известный как Нипси Хассл, 31 марта 2019 года был застрелен возле магазина Nipsey Hussle Marathon Clothing, совладельцем которого он являлся и в названии которого присутствует слово «marathon», как и в названии двух микстейпов Хассла. Стрелял Эрик Холдер-младший, также рэпер (псевдоним — Fly Mac). Незадолго до смерти Хассл расспрашивал Холдера насчет слухов о том, что тот сотрудничает с полицией. Убийца в 2023 году был приговорен к лишению свободы на срок от 60 лет до пожизненного.

Естественная для рэпера смерть Согласно исследованию Карла Лоусона «Mortality in American Hip-Hop and Rap Recording Artists, 1987–2014» («Смертность среди американских исполнителей хип-хопа и рэпа, 1987–2014»), с 1987 по 2014 год в США умерло 280 рэп- и хип-хоп-исполнителей. Более половины (55%) были убиты, причем почти всегда — за исключением одного случая — в результате применения огнестрельного оружия. 97% умерших были мужчинами, 92% — афроамериканцами. Исследование Карла Лоусона о причинах смертей хип-хоп-артистов заканчивается 2014 годом. Но убийства рэперов продолжились.

Поп Смоук Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Pop Smoke посетил показ мужской коллекции Off-White осень-зима 2020/21 в рамках парижской Недели моды 15 января 2020 года

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images Рэпер Pop Smoke посетил показ мужской коллекции Off-White осень-зима 2020/21 в рамках парижской Недели моды 15 января 2020 года

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images Башар Барака Джексон, более известный как Поп Смоук, в январе 2020 года был арестован в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в краже Rolls-Royce Wraith стоимостью $375 тыс. Его отпустили под залог и обязательство не контактировать с членами преступных группировок и сдать тесты на наркотики. До суда дело не дошло. 19 февраля 2020 года пять грабителей вторглись в дом, который Поп Смоук арендовал в Голливуд-Хиллз, районе Лос-Анджелеса. Поп Смоук сначала согласился отдать преступникам драгоценности, но потом попытался оказать сопротивление и был застрелен. Ему было 20 лет. В июле 2020 года были арестованы пять человек, обвинения в убийстве предъявили четырем из них. Кори Уокер в 2025 году признал вину в добровольном причинении смерти и двух эпизодах ограбления и был осужден на 29 лет лишения свободы. Обвинения против Киндра Роджерса в настоящее время пересматриваются. Трое несовершеннолетних участников нападения получили разные сроки лишения свободы и направлены в исправительные учреждения. В 2026 году один из них получил дополнительный срок — четыре года лишения свободы — за попытку пронести фентанил в колонию для несовершеннолетних.

FBG Duck Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка сингла рэпера FBG Duck 2020 года «Dead Bitches»

Фото: BILLYKAUCK Обложка сингла рэпера FBG Duck 2020 года «Dead Bitches»

Фото: BILLYKAUCK 4 августа 2020 года 26-летний Карлтон Дикван Уикли-Уильямс, известный как FBG Duck, вышел из магазина Dolce & Gabbana в Чикаго, где покупал подарок сыну. Люди в масках, сидевшие в двух автомобилях, открыли по нему огонь. В FBG Duck попало 16 пуль. От полученных ран он скончался в больнице. В январе 2024 года шесть человек были признаны виновными в участии в убийстве, совершенном в интересах преступного сообщества, и сговоре с целью убийства. Все они получили пожизненные сроки без права на досрочное освобождение. Некоторые из осужденных были рэперами, правда малоизвестными.

King Von Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома King Von 2022 года «What It Means to Be King»

Фото: Only the Family Обложка альбома King Von 2022 года «What It Means to Be King»

Фото: Only the Family Примерно в три часа ночи 6 ноября 2020 года рядом с кальянной Monaco в Атланте, штат Джорджия, у 26-летнего рэпера Дэйвона Дакуана Беннетта (сценический псевдоним King Von) и его приятелей возник конфликт с рэпером Тикьяном Террелом Боуманом (сценический псевдоним Quando Rondo) и его товарищами. Перебранка переросла в перестрелку. Два человека были убиты, в том числе King Von, еще четверо получили ранения. В убийстве King Von был обвинен рэпер Тимоти Ликс, известный как Lul Timm. В августе 2023 года дело против него было прекращено до суда на основании закона штата Джорджия, предусматривающего «право на защиту территории» (Stand-your-ground law), то есть право при угрозе нападения применять на законно занимаемой территории насилие, вплоть до опасного для жизни. P.Diddy приговорили к тюрьме за вовлечение в проституцию В январе 2023 года ФБР рассекретило документы, в которых сообщается о том, что конфиденциальный информатор утверждал: кто-то назначил цену в $50 тыс. за убийство FBG Duck, а затем поднял ее до $100 тыс. Другие материалы указывали на то, что этим «кем-то» был King Von. В том же году британский блогер и кинодокументалист Трэп Лор Росс выложил на YouTube документальный фильм «King Von: Rap’s First Serial Killer» («King Von: первый серийный убийца рэпа»), в котором обвинял King Von в многочисленных убийствах. Первоначальная версия ленты продолжительностью более четырех часов была вскоре снята с платформы из-за демонстрации запрещенного контента. Блогер полностью переделал и сократил фильм, после чего снова разместил его на YouTube.

Young Dolph Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Young Dolph

Фото: Paul R. Giunta / Invision / AP Young Dolph

Фото: Paul R. Giunta / Invision / AP 36-летний Адольф Роберт Торнтон-младший, более известный как Young Dolph, 17 ноября 2021 года входил в кондитерскую Makeda’s Homemade Butter Cookies в Мемфисе, штат Теннесси, в которой регулярно покупал печенье для матери. В этот момент двое мужчин выпрыгнули из двухдверного Mercedes-Benz и открыли огонь по Young Dolph, попав него в общей сложности 22 раза. По некоторым сообщениям, Young Dolph пытался выстрелить в ответ. Один из нападавших, Джастин Джонсон, читал рэп под псевдонимом Straight Drop. В 2024 году суд признал Джонсона виновным в убийстве первой степени и приговорил к пожизненному сроку плюс 35 лет. В 2026 году второй стрелявший, Корнелиус Смит, признал вину в убийстве второй степени и получил 20 лет. Предполагаемый организатор убийства Эрнандес Гован в 2025 году был оправдан судом.

PnB Rock Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран PnB Rock

Фото: Owen Sweeney / Invision / AP PnB Rock

Фото: Owen Sweeney / Invision / AP 30-летний Раким Хашим Аллен, известный под псевдонимом PnB Rock, 12 сентября 2022 года ужинал с матерью и четырехлетней дочерью в ресторане Roscoe’s Chicken & Waffles в Лос-Анджелесе. В тот день PnB Rock опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео, на котором на нем были инкрустированные драгоценными камнями часы Audemars Piguet Royal Oak. В ресторане к рэперу подошел подросток в маске, затеял с ним спор, а затем несколько раз выстрелил в него, забрал часы и другие драгоценности рэпера и его взрослой спутницы общей стоимостью около $0,5 млн, после чего скрылся. Через два года участники преступления были осуждены. Фредди Ли Трон был признан виновным в убийстве как его организатор, а также в сговоре с целью совершения ограбления и двух эпизодах ограбления. Он был приговорен к лишению свободы на срок от 31 года до пожизненного. Непосредственным исполнителем был его сын, которому на момент совершения преступления было 17 лет, поэтому в репортажах о судебном процессе назывались только его инициалы — Дж. Т. Он был направлен в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Соучастник преступления Тремонт Джонс был признан виновным по двум пунктам обвинения в ограблении и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения ограбления и приговорен к 12 годам лишения свободы. С места преступления Дж. Т. скрылся на машине, принадлежавшей его матери Шонтел Трон. Заседание по ее делу прессу не заинтересовало, о вынесенном ей приговоре не сообщалось.

Takeoff Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Takeoff

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP Takeoff

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP В ночь на 1 ноября 2022 года в хьюстонском заведении 810 Billiards & Bowling проходила частная вечеринка. Вскоре после полуночи там произошла перестрелка. 28-летний Кершник Кари Болл (псевдоним — Takeoff) был смертельно ранен, предположительно, шальной пулей. В убийстве обвиняется Патрик Ксавьер Кларк. Вину он не признает. Начало процесса назначено на ноябрь текущего года.

MO3 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография MO3 Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Yella Beezy Фото: Robb Cohen / Invision / AP Следующая фотография 1 / 2 MO3 Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Yella Beezy Фото: Robb Cohen / Invision / AP Мелвин Абдул Ноубл-младший, известный как MO3, 11 ноября 2020 года ехал по межштатной автомагистрали в Далласе, штат Техас. Его преследовал другой автомобиль, из-за чего Ноублу пришлось остановиться на центральной полосе дороги. Из второго автомобиля вышел человек и подошел к машине Ноубла. Ноубл сначала попробовал достать оружие, но, не преуспев, попытался убежать. Преследователь несколько раз выстрелил в него из винтовки. MO3 доставили в больницу, где он скончался от полученных ран. Ему было 28 лет. По подозрению в убийстве позже были арестованы двое: стрелявший в MO3 Кевон Донтрелл Уайт в 2020 году и Девин Морис Браун — в 2021-м. 20 марта 2025 года был арестован рэпер Маркис Деандре Конвей, известный как Yella Beezy. Его обвиняют в организации заказного убийства с отягчающими обстоятельствами. По версии обвинения, у Yella Beezy был конфликт с MO3, и он нанял Уайта, чтобы тот совершил преступление. Yella Beezy вину не признает. 4 сентября 2026 года присяжные признали Кевона Уайта виновным в убийстве первой степени, он был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Обвинения против Брауна и Yella Beezy будут рассмотрены позднее.