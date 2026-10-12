Швеция отпустила задержанный в марте танкер Sea Owl I с российскими моряками
12.10.2026, 12:50
Танкер Sea Owl I, задержанный у южных берегов Швеции в марте 2026 года, получил разрешение покинуть территориальные воды королевства и продолжить плавание. Об этом сообщило Транспортное управление страны.
Судно, в составе экипажа которого было 10 граждан России, включая капитана, задержали 12 марта у Треллеборга из-за претензий к техническому состоянию и подозрений в использовании ложного флага, под которым оно шло через территориальные воды страны. Тогда шведские органы провели обыски и допросили членов экипажа. Капитана судна арестовали по подозрению в использовании поддельных документов, 7 мая его отпустили.
По данным шведского управления, запрет на эксплуатацию судна был снят после проверки регистрации танкера под флагом Экваториальной Гвинеи, который заменил предыдущий. Ведомство подтвердило надлежащую регистрацию и оформление всей необходимой документации для выхода судна из Швеции.
Всего с конца 2025 года Швеция задержала пять грузовых судов, на борту которых находились российские моряки, отмечал посол в Швеции Сергей Беляев.