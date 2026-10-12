Швеция отпустила задержанный в марте танкер Sea Owl I с российскими моряками

Судно, в составе экипажа которого было 10 граждан России, включая капитана, задержали 12 марта у Треллеборга из-за претензий к техническому состоянию и подозрений в использовании ложного флага, под которым оно шло через территориальные воды страны. Тогда шведские органы провели обыски и допросили членов экипажа. Капитана судна арестовали по подозрению в использовании поддельных документов, 7 мая его отпустили.