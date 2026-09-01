От инвестиций полетели щепки

Проект «Краслесинвест» по переработке древесины стоимостью 150 млрд руб., который финансировали «Роквелл Капитал» и ВЭБ.РФ, может быть исключен из перечня приоритетных. Компания пытается оспорить это решение в арбитражном суде, указывая на риски потери инвестиций в размере 26,51 млрд руб. Претензии могут быть связаны с несоблюдением сроков, в продлении которых «Краслесинвесту» ранее отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

АО «Краслесинвест» оспаривает в арбитражном суде Красноярского края исключение своего проекта по переработке древесины из перечня приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в целях развития лесного комплекса. Соответствующее исковое заявление к министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края принято в конце августа, следует из картотеки дел.

«Краслесинвест» одновременно подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Минпромторгу выносить решение об исключении проекта из перечня ПИП до вынесения решения по спору. Как сказано в определении суда, по мнению истца, отказ в принятии обеспечительной меры создаст реальную угрозу утраты вложенных в проект инвестиций, общая сумма которых на момент подачи иска составила 26,51 млрд руб., а также может затруднить исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований. Предварительное заседание по иску назначено на 28 сентября.

Проект «Краслесинвеста» в Богучанском районе Красноярского края включен в перечень ПИП в 2008 году. Он предусматривает строительство комплекса мощностью 368,75 тыс. кубометров пиломатериала, 102 тыс. тонн топливных гранул, 1 млн тонн целлюлозы. Компания получила в аренду участки с годовой расчетной лесосекой 3,2 млн кубометров. Но реализованы были только две очереди. В 2016 году запущено лесопильное производство, в 2019 году — топливных гранул. Общий размер инвестиций оценивался в 150 млрд руб.

В 2019 году финансировать проект согласились ВЭБ.РФ и «Роквелл Капитал», которым тогда владел Глеб Франк. Для этого было создано ООО «Тайга Холдинг», в капитал которого ВЭБ.РФ в 2021 году внес акции «Краслесинвеста», а «Роквелл Капитал» акционерное финансирование. На конец 2025 года более 50% акций «Краслесинвеста» принадлежит «Тайга Холдингу», более 20% — ВЭБ.РФ, сказано в отчетности компании. В «Тайга Холдинге» до мая 2026 года 51% принадлежало ВЭБ.РФ, 49% — «Роквелл Капиталу». С 21 мая последний владеет 100% «Тайга Холдинга».

В «Роквелл Капитале» отказались от комментариев, в ВЭБ.РФ на вопросы не ответили. “Ъ” направил запросы в министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края и Минпромторг.

Это второй судебный спор вокруг проекта «Краслесинвеста» в этом году. В марте компания подала заявление в арбитражный суд Москвы, оспаривая отказ в переносе сроков реализации проекта с 2028 года, рассмотрение этого иска отложено до 2 ноября. По данным Счетной палаты, срок ввода комплекса прежде был увеличен с 2013 до 2028 года, срок окупаемости — с 9 до 27,5 года, увеличился и срок предоставления льготы за аренду участков, которая для «Краслесинвеста» за 2008–2024 годы составила 2,91 млрд руб. Как поясняли “Ъ” юристы, утрата статуса ПИП грозит доначислением платежей исходя из стандартных ставок аренды за весь период пользования участками (см. “Ъ” от 23 марта).

Управляющий партнер «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский отмечает, что основаниями для исключения могут быть нарушение исполнения поквартального графика более чем на год, просрочка отчетности более чем на три месяца, просрочка внесения арендной платы и т. д. Обществу, по словам юриста, следует доказать, что нарушение отсутствовало, было устранено в срок, установленный предписанием, либо неверно квалифицировано министерством. Предписание также должно быть согласовано с Минпромторгом, а срок на устранение нарушений — составлять от трех месяцев до года, говорит Александр Гребельский.

По словам юриста практики специальных проектов Vegas Lex Анны Абалаковой, практика последних лет по таким спорам складывается скорее в пользу госорганов. Инвесторы выигрывают там, где министерство нарушило процедуру или не учло, что нарушения были устранены в срок. Отказы получают там, где орган доказал и само нарушение, и неисполнение предписания, рассказывает она. Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс подчеркивает, что не менее важен также исход процесса в арбитражном суде Москвы, где «Краслесинвест» добивается отмены решения, которым правительство РФ вернуло заявку компании на перенос срока ввода объекта. «Без изменения графика победа в красноярском споре даст лишь отсрочку, так как основание для нового предписания сохранится»,— поясняет юрист.

Анатолий Костырев