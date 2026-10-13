Самая престижная гоночная серия мира «Формула-1» в 2030 году пройдет в Африке

2030 год как дата проведения первого в истории Гран-при Африки содержит оговорки. Просто на данный момент нет уверенности в том, что власти Руанды справятся со строительством автодрома к означенной дате. На официальном сайте «Формулы-1» сообщается, что проведение гонки зависит от того, будет ли готов автодром, «появление которого ожидается в начале следующего десятилетия». Как бы то ни было, контракт подписан, а значит, «Формула-1» в 2030 году или, может быть, чуть позже вернется в Африку. Последний африканский этап серии был проведен в 1993 году в ЮАР. Для Черного континента это станет заметным событием. Не менее важным оно будет и для чемпионата мира «Формулы-1» — когда Гран-при Африки станет реальностью, турнир покроет своим присутствием все обитаемые континенты.