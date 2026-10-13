Самая престижная гоночная серия мира «Формула-1» в 2030 году пройдет в Африке
13.10.2026, 20:23
Самая престижная гоночная серия мира «Формула-1» возвращается в Африку. Во вторник, 13 октября, руководители серии сообщили о том, что в 2030 году в Руанде состоится Гран-при Африки. Для страны, все еще ассоциирующейся с геноцидом, в ходе которого в середине 90-х годов прошлого века, по различным оценкам, погибло от 500 тыс. до 1,1 млн человек, это прорыв. Для «Формулы-1» — возможность заявить, что чемпионат мира представлен на всех обитаемых континентах.
2030 год как дата проведения первого в истории Гран-при Африки содержит оговорки. Просто на данный момент нет уверенности в том, что власти Руанды справятся со строительством автодрома к означенной дате. На официальном сайте «Формулы-1» сообщается, что проведение гонки зависит от того, будет ли готов автодром, «появление которого ожидается в начале следующего десятилетия». Как бы то ни было, контракт подписан, а значит, «Формула-1» в 2030 году или, может быть, чуть позже вернется в Африку. Последний африканский этап серии был проведен в 1993 году в ЮАР. Для Черного континента это станет заметным событием. Не менее важным оно будет и для чемпионата мира «Формулы-1» — когда Гран-при Африки станет реальностью, турнир покроет своим присутствием все обитаемые континенты.
Владелец коммерческих прав «Формулы-1» американская Liberty Media в последние годы требует не менее $60 млн в год за право проведения этапа. Иными словами, власти Руанды обязались заплатить за право проведения гонки в общей сложности около $600 млн. Без всякой надежды отбить расходы, поскольку заработок непосредственных организаторов гонки ограничен, по сути, продажами билетов.