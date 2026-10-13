Воронежский «Буран» выиграл у «Югры» в Ханты-Мансийске со счетом 1:0
Единственную шайбу забросил Егор Горюнов
13.10.2026, 20:13
В четвертой игре выездной серии воронежский ХК «Буран» 13 октября с минимальным счетом выиграл в Ханты-Мансийске у местной «Югры». Единственную шайбу в матче забросил на 34-й минуте нападающий «ураганных» Егор Горюнов. Замена вратаря на экстра-полевого игрока в конце третьего периода не помогла хозяевам сравнять счет. Встреча прошла в присутствии 3,7 тыс. зрителей.
После этой победы «Буран» по-прежнему занимает промежуточное второе место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. У воронежцев столько же очков, как и у «Нефтяника» из Альметьевска — по 22 балла. При этом «ураганные» провели на один матч меньше. Следующая встреча им предстоит 21 октября — «Буран» в гостях сыграет с пензенским «Дизелем».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущей игре тюменский «Рубин» 11 октября оборвал победную серию «ураганных», которая к тому моменту достигла пяти матчей. Все решилось в серии буллитов.