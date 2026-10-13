Воронежский «Буран» выиграл у «Югры» в Ханты-Мансийске со счетом 1:0

После этой победы «Буран» по-прежнему занимает промежуточное второе место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. У воронежцев столько же очков, как и у «Нефтяника» из Альметьевска — по 22 балла. При этом «ураганные» провели на один матч меньше. Следующая встреча им предстоит 21 октября — «Буран» в гостях сыграет с пензенским «Дизелем».