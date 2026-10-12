«Рубин» прервал победную серию воронежского «Бурана»

«Счет этой встречи говорит сам за себя. Единственное, что могу сказать: мы пропустили быстрые голы в первом и втором периодах. Это немного испортило общую картину нашего хоккея. Но нужно отдать должное: ребята сражались до конца, и поэтому я был уверен, что мы заберем минимум одно очко. А сложилось так, как сложилось. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, которые ездят за нами по Сибири»,— прокомментировал игру главный тренер воронежцев Юрий Наваренко.