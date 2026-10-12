«Рубин» прервал победную серию воронежского «Бурана»
12.10.2026, 09:39
После пяти побед подряд воронежский ХК «Буран» уступил на выезде тюменскому «Рубину». Судьба встречи решилась в серии буллитов. Итоговый счет — 4:3(б) в пользу команды хозяев. Матч прошел 11 октября на ледовой арене «Партиком» в присутствии менее 300 зрителей.
По ходу встречи «Рубин» лидировал с перевесом вначале в одну, а затем в две шайбы. Однако во втором периоде воронежцы смогли сравнять счет благодаря шайбам, заброшенным Ильей Колгановым и Михаилом Мещеряковым. В третьей 20-минутке хозяева вновь захватили лидерство, но за полминуты до финальной сирены Мещеряков перевел игру в дополнительное время. Победный бросок «Рубина» в серии послематчевых буллитов совершил Евгений Каницкий.
«Счет этой встречи говорит сам за себя. Единственное, что могу сказать: мы пропустили быстрые голы в первом и втором периодах. Это немного испортило общую картину нашего хоккея. Но нужно отдать должное: ребята сражались до конца, и поэтому я был уверен, что мы заберем минимум одно очко. А сложилось так, как сложилось. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, которые ездят за нами по Сибири»,— прокомментировал игру главный тренер воронежцев Юрий Наваренко.
Проиграв в Тюмени, «Буран» занимает промежуточное второе место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. У воронежцев столько же очков (20), сколько и у лидера — «Нефтяника». Однако «ураганные» провели на одну игру меньше и могут вырваться на первую строчку уже завтра — следующий матч «Буран» проведет 13 октября в Ханты-Мансийске против местной «Югры». Хозяева льда сейчас идут в ВХЛ на 22-м месте с 12 баллами.