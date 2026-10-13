Верховный суд РФ решит вопрос возврата пенсий умерших граждан

В связи с этим встает вопрос, как государству вернуть эти средства. Соцфонд считает, что банк должен отменить платеж как ошибочный, банк настаивает, что не может распоряжаться деньгами клиентов, даже покойных. В арбитражных судах нет единого подхода к таким спорам, теперь разобраться в ситуации должен ВС.