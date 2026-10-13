Верховный суд РФ решит вопрос возврата пенсий умерших граждан
13.10.2026, 20:10
Верховный суд (ВС) РФ решит судьбу пенсий, которые были перечислены на счета недавно умерших граждан. Из-за задержек с получением информации о смерти пенсионеров Соцфонд и банки нередко успевают отправить пенсионные деньги человеку уже после того, как он скончался.
В связи с этим встает вопрос, как государству вернуть эти средства. Соцфонд считает, что банк должен отменить платеж как ошибочный, банк настаивает, что не может распоряжаться деньгами клиентов, даже покойных. В арбитражных судах нет единого подхода к таким спорам, теперь разобраться в ситуации должен ВС.
История началась 2 ноября 2024 года, когда омское отделение Соцфонда РФ направило в ОТП-банк списки на выплату пенсий по старости за текущий месяц. 8 ноября банк перечислил деньги на счета пенсионеров. Среди них оказалась местная жительница, которая, как выяснилось позже, скончалась 28 октября.
9 ноября фонд узнал об этом от загса и 11 ноября сообщил банку, а еще через двое суток направил запрос о возврате «неправомерно перечисленных средств» — 17,5 тыс. руб. Банк отказался возвращать средства, сославшись на то, что не вправе распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование.