Экс-глава тамбовского филиала «Газпрома» предстанет перед судом по делу о наркотиках
13.10.2026, 20:06
Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Топ-менеджера задержали в начале прошлого года по подозрению в употреблении кокаина и заключили под стражу. Под домашний арест его отпустили после дачи показаний о взятках его друга Максима Егорова, который работал губернатором Тамбовской области в 2021–2024 годах. Из-за этого бывший глава региона оказался под стражей. Рассмотрение его дела уже идет к завершению.
В Ленинском райсуде Тамбова в этот четверг, 15 октября, начинается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова и экс-руководителя областной газораспределительной организации «Водгазхоз» Руслана Брагарника. Им вменяется приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Романа Стефанова и Руслана Брагарника задержали в марте прошлого года. По неофициальной информации, оперативники местного УМВД тогда изъяли у них кокаин, после чего топ-менеджеры оказались под стражей. Уголовное дело стоило им должностей: помимо увольнения обоих фигурантов с постов руководителей предприятий господин Стефанов также был освобожден от обязанностей руководителя штаба общественной поддержки «Единой России» в Тамбовской области и от роли координатора партийных проектов.
В СИЗО бывший глава тамбовского филиала «Газпрома» провел полтора месяца, после чего был освобожден под домашний арест. Как выяснилось к середине лета прошлого года, господин Стефанов рассказал следствию, что давал взятки своему близкому приятелю Максиму Егорову, который возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. Согласно его признаниям, он якобы оплачивал для главы региона договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, содержание загородного дома и отпуск в Крыму. Незаконные вознаграждения, оцененные в 84 млн руб., по его словам, предназначались за общее покровительство по службе.