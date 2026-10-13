Экс-глава тамбовского филиала «Газпрома» предстанет перед судом по делу о наркотиках

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Топ-менеджера задержали в начале прошлого года по подозрению в употреблении кокаина и заключили под стражу. Под домашний арест его отпустили после дачи показаний о взятках его друга Максима Егорова, который работал губернатором Тамбовской области в 2021–2024 годах. Из-за этого бывший глава региона оказался под стражей. Рассмотрение его дела уже идет к завершению.