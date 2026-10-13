«Ижсталь» заняла последнюю строчку рейтинга ВХЛ после поражения от «Металлурга»

«Довели до овертайма, был шанс у нас — в конце основного времени получили большинство, но не извлекли ничего. Ну а на буллитах ребята из “Металлурга” были чуть-чуть удачливее нас»,— сказал на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.