«Ижсталь» заняла последнюю строчку рейтинга ВХЛ после поражения от «Металлурга»
Встреча завершилась на буллитах
13.10.2026, 19:52
Хоккейный клуб «Ижсталь» опустился на последнюю строчку рейтинга регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) после поражения от «Металлурга» в Новокузнецке. Матч прошел сегодня вечером и завершился со счетом 3:2 (на буллитах) в пользу хозяев льда, сообщает пресс-служба «сталеваров».
«Довели до овертайма, был шанс у нас — в конце основного времени получили большинство, но не извлекли ничего. Ну а на буллитах ребята из “Металлурга” были чуть-чуть удачливее нас»,— сказал на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.
Последнюю строчку рейтинга «Ижсталь» делит с командами «Челмет» и «Сокол»: у всех коллективов по восемь очков. Следующий, заключительный матч очередной выездной серии «сталевары» проведут против «Динамо-Алтай» 15 октября.
Напомним, 11 октября «Ижсталь» проиграла «Соколу» в Красноярске со счетом 3:2. До этого с тем же счетом «сталевары» уступили «Норильску».