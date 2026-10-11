«Ижсталь» заняла предпоследнее место в таблице ВХЛ после поражения от «Сокола»
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда в Красноярске
11.10.2026, 12:46
Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Соколу» в выездном матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Красноярске 11 октября и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, сообщает пресс-служба «сталеваров».
По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» занимает предпоследнее, 29-е место в рейтинге регулярного чемпионата, имея в активе 7 очков. Из 12 матчей с начала сезона «сталевары» 3 выиграли, 9 — проиграли. Третий матч выездной серии «Ижсталь» проведет 13 октября против новокузнецкого «Металлурга».
Первый матч на выезде «Ижсталь» провела против «Норильска». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу северян.