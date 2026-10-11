«Ижсталь» заняла предпоследнее место в таблице ВХЛ после поражения от «Сокола»

По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» занимает предпоследнее, 29-е место в рейтинге регулярного чемпионата, имея в активе 7 очков. Из 12 матчей с начала сезона «сталевары» 3 выиграли, 9 — проиграли. Третий матч выездной серии «Ижсталь» проведет 13 октября против новокузнецкого «Металлурга».