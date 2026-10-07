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Депутаты разошлись по интересам

Как парламентарии распределились по комитетам в новом созыве Госдумы

Наибольший интерес у новоизбранных депутатов Госдумы вызвала работа в составе комитетов по строительству и ЖКХ, по экологии и природным ресурсам, а также по безопасности и противодействию коррупции, следует из подсчетов “Ъ”. При этом некоторые известные парламентарии решили сменить думскую «специализацию», а среди рядовых членов комитетов оказались даже отдельные вице-спикеры, которым регламент нижней палаты позволяет не входить ни в какие комитеты или комиссии.

Наибольший интерес у депутатов нового созыва вызвал комитет по строительству и ЖКХ под руководством единоросса Сергея Пахомова (в центре)

Наибольший интерес у депутатов нового созыва вызвал комитет по строительству и ЖКХ под руководством единоросса Сергея Пахомова (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Наибольший интерес у депутатов нового созыва вызвал комитет по строительству и ЖКХ под руководством единоросса Сергея Пахомова (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Наиболее востребованным комитетом среди депутатов нового созыва оказался подконтрольный «Единой России» (ЕР) комитет по строительству и ЖКХ. Туда, по предварительным данным, вошли 22 депутата. На два парламентария меньше записались в комитет по экологии, который возглавляет представительница «Новых людей» (НЛ), бывший заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова.

Согласно регламенту Госдумы, численный состав комитета «как правило, не может быть менее» восьми человек. Но два комитета до нижнего предела пока не дотянули: в комитеты по защите конкуренции (его вновь возглавил справоросс Валерий Гартунг) и по малому и среднему предпринимательству, главой которого в этом созыве стал Станислав Дружинин (НЛ), вошли всего по семь депутатов. Чуть более представительными оказались подконтрольные тем же «Справедливой России» (СР) и НЛ комитеты по финансовому рынку и по туризму, а также возглавляемые единороссами комитеты по культуре и по делам национальностей (см. график).

Хотя руководители фракций и заместители председателя Думы вправе не числиться ни в одном из комитетов, некоторые все же предпочли войти в их состав. Так, вице-спикеры Мария Воропаева (ЛДПР) и Владислав Даванков (НЛ) записались в комитеты по госстроительству и по бюджету соответственно. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий перестал быть главой комитета по международным делам, но решил остаться его рядовым членом, тогда как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в прошлом созыве работавший в подконтрольном фракции комитете по делам СНГ, от комитетской работы решил пока воздержаться.

Еще несколько заметных думцев намерены сменить комитетскую «прописку».

Например, замруководителя фракции НЛ Сардана Авксентьева, в прошлом созыве работавшая сначала в должности зампреда комитета по региональной политике, а затем — зампреда комитета по госстроительству, намерена продолжить работу в комитете по ЖКХ. А ее однопартиец Сангаджи Тарбаев, возглавлявший в предыдущей Думе комитет по туризму, на данный момент обозначен как член комитета по культуре. Кроме того, экс-первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова (ЕР) продолжит думскую карьеру в комитете по молодежной политике, а Александр Воробьев (СР), до этого работавший в комитете по спорту,— в комитете по международным делам.

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Депутаты Ирина Панькина (ЕР) и Юрий Синельщиков (КПРФ), работавшие зампредами в комитете по госстроительству, войдут в состав отпочковавшегося от него нового комитета по административному и уголовному законодательству. Их коллегами среди прочих станут бывший омбудсмен Татьяна Москалькова и Ризван Курбанов (оба — ЕР), в прошлом созыве работавший зампредом комитета по безопасности. Членами еще одного нового комитета — по цифровому развитию и искусственному интеллекту — станут бывшие члены комитета по информационной политике Марина Ким (СР, была в нем зампредом) и Антон Немкин (ЕР).

Напомним, что пока у комитетов есть только председатели, поскольку кандидатуры их заместителей Думе еще только предстоит утвердить на следующей неделе.

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Формальная численность того или иного комитета — «это не нетто-вес, а брутто», проводит аналогию профессор НИУ ВШЭ, экс-депутат Госдумы Станислав Наумов: «В принципе в каждом комитете кроме председателя пашут два-три депутата безотносительно фракционной принадлежности». «Трагедия» же малых фракций в том, что они не охватывают и половины комитетов, тогда как небольшие комитеты фактически являются «данью лояльности» опытных парламентариев, отмечает эксперт. «Лучше бы комитеты были крупнее и им (оппозиции.— “Ъ”) давали посты председателей подкомитетов,— рассуждает бывший депутат.— Я ходил на три комитета, но понимал зачем, а новички хоть на пять могут записаться, но будут сидеть как Пятачок с платком до бровей».

Григорий Лейба

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