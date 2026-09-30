Меньше слов и драки нету
Девятая Госдума приступила к работе спустя 10 дней после выборов
Госдума девятого созыва 30 сентября собралась на первое пленарное заседание. На нем решались только организационные вопросы: избраны спикер (им вновь стал Вячеслав Володин), вице-спикеры и председатели комитетов, а также зарегистрированы пять фракций. Депутаты так активно нахваливали друг друга и выражали готовность работать сверхурочно, что даже выступление коммуниста Дмитрия Новикова о нарушениях на выборах не испортило их праздничного настроя.
Первое заседание вопреки регламенту открыл не старейший депутат (в нынешнем созыве им снова стал 90-летний Владимир Ресин), а 79-летний Юрий Петров, которого «Единая Россия» (ЕР) ранее выдвинула на должность председателя нового комитета по уголовному и административному законодательству. Впрочем, господин Петров по очереди обратился к трем думским старейшинам — единороссам Ресину и Валентине Терешковой, а также к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — с вопросом «Открываем заседание?». Получив согласие, он выразил им «искреннюю благодарность за оказанное доверие».
Компанию господину Петрову в президиуме составили представители всех фракций — Николай Харитонов (КПРФ), Валерий Селезнев (ЛДПР), Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») и Сардана Авксентьева («Новые люди»). Они выступили по очереди, после чего депутаты перешли к организационным вопросам. Были избраны счетная комиссия, временная комиссия по регламенту и временный секретариат. После короткого перерыва Дума зарегистрировала фракции и приступила к избранию руководства.
Новый глава фракции ЕР Дмитрий Кобылкин без лишних слов предложил на должность спикера кандидатуру Вячеслава Володина (ЕР). Господин Зюганов предложил избрать председателем коммуниста Дмитрия Новикова и обосновал это так: «Володин как руководитель Думы состоялся, он показал, что умеет работать со всеми фракциями и проводить политику, которую обозначает президент… Но мы категорически не согласны с социально-экономической и финансовой политикой, которая обескровила бюджет».
Лидер КПРФ подчеркнул, что президент на встрече с фракцией коммунистов «активно поддержал» ее инициативы, а товарищ Новиков на посту председателя «в состоянии успешно их реализовать».
Взяв слово, Вячеслав Володин поблагодарил избирателей и тех, кто работал в комиссиях, включая присутствовавшую в зале главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Отдельно он поздравил депутатов, избравшихся от новых регионов, и напомнил, что в Думе будут работать 48 участников СВО. Господин Володин призвал депутатов «независимо от партийной принадлежности делать все для развития страны». Кроме того, он отметил особую роль тех, кто стоял у истоков российского парламентаризма: «В прошлом было много разного — и демагогия популизма, и драки в зале, безответственности было много, и когда мы говорим о пройденном пути, мы должны всегда помнить тех людей, которые закладывали вот эту основу». После этого Вячеслав Володин поприветствовал бывших спикеров Бориса Грызлова и Сергея Нарышкина, которые тоже пришли на открытие созыва.
Дмитрий Новиков, в свою очередь, уделил внимание проблемам, с которыми КПРФ столкнулась на выборах: кандидатов не регистрировали, зарегистрированных — снимали (в том числе «красного блогера» Николая Бондаренко), против них выдвигались спойлеры «прямо-таки по кальке лихих 90-х», а непосредственно в ходе голосования «высветилась вся неприглядность дистанционного электронного голосования». В частности, в отдельных регионах «электронный» результат КПРФ сильно отличался от «бумажного», подчеркнул господин Новиков.
По результатам альтернативного голосования Вячеслав Володин набрал 406 голосов, Дмитрий Новиков — 36. Новоизбранный спикер занял место в президиуме и взялся за ведение заседания. Один он оставался там недолго: палата проголосовала за кандидатуры 11 вице-спикеров, и все они расположились рядом. Затем Дума образовала комиссии по мандатным вопросам, этике, обеспечению жилищных прав граждан и регламенту. Когда депутаты голосовали за Виктора Пинского как руководителя последней, депутат Николай Коломейцев (КПРФ) подал какую-то реплику с места. Вячеслав Володин тут же поприветствовал его как «оппонента», который его всегда «бодрит», Дмитрия Новикова назвал «порядочным, грамотным и ответственным человеком», а потом вдруг напомнил, что господин Пинский в прошлом был членом военного трибунала, причем на флоте. «Поэтому, Николай Васильевич, меньше слов — меньше срок»,— обратился спикер к коммунисту Коломейцеву.
После этого Дума избрала глав комитетов, утвердив все предложенные фракциями кандидатуры. Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров (ЕР) сразу же пригласил коллег на его первое заседание на следующий день в восемь утра. «Тот, кто избрался в Думу впервые и выбрал для себя работу в комитете по бюджету и налогам, поздравляю вас: у вас будут заседания не только в восемь утра, у вас будут заседания в течение круглых суток, могут быть и в ночное время»,— не удержался от комментария Вячеслав Володин. А затем косвенно вступил в полемику с Дмитрием Новиковым по теме выборов: «У нас демократия не нарисованная, как на Западе, в Соединенных Штатах Америки, они позабыли про выборы, голосуют по почте. Трамп пострадал, его в прошлый раз на этих фальсификациях Байден обошел, но до сих пор Байден ходит на свободе. А если бы там была реальная правовая система, его бы гильотина ждала».
Затем народные избранники снова отправились на перерыв — получать удостоверения и готовиться к выступлению президента Владимира Путина.