МИД России вызвал бельгийского посла
13.10.2026, 19:16
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Бельгии Мишеля Жеребцофф. Поводом стали заявления бельгийских властей о растущих гибридных, диверсионных и военных угрозах со стороны России, заявили в ведомстве.
«Откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля»,— указано в публикации МИДа. Российское ведомство призвало Бельгию снизить «накал антироссийской риторики».
Лидеры стран ЕС в сентябре стали чаще говорить об угрозах гибридных атак со стороны России. Это произошло после того, как ФРГ возложила на Москву ответственность за августовский инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Politico писало, что страны объединения готовятся к «кошмарному» сценарию масштабной гибридной атаки с жертвами среди гражданских.