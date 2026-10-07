Politico узнало о подготовке Евросоюза к «кошмарной гибридной атаке» извне

Евросоюз (ЕС) активизировал закрытые консультации по подготовке к возможным крупномасштабным гибридным атакам, которые могут привести к значительным жертвам среди гражданского населения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

По словам источников издания, послы всех 27 стран ЕС проводят секретные совещания последние несколько недель. Эти переговоры активизировались после обнаружения в августе в аэропорту Лейпцига БПЛА со взрывчаткой, что глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал как гибридную атаку со стороны России.

Дипломаты обсуждают различные сценарии реагирования, включая развертывание экстренных групп реагирования, выделение финансовой помощи пострадавшему государству и координацию коммуникаций руководства институтов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт рассказал Politico, что ЕС укрепляет возможности по прогнозированию и выявлению угроз, совершенствует системы раннего предупреждения и обеспечивает способность к быстрому и коллективному реагированию.

Некоторые государства-члены критикуют инициативы Евросоюза. Они полагают, что Брюссель выходит за рамки своей роли по безопасности и дублирует функции НАТО. «Если возникает путаница..., это может замедлить принятие решений, что имеет последствия»,— пояснила бывший пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.