Мэрия тамбовского Мичуринска судится с местными бизнесменами за почти 100 млн

Виктор Местюков владеет мичуринским ООО «Дом бытовых услуг "Надежда"», специализирующимся на аренде недвижимости. Является соучредителем молочного производства ООО «Тамбов-холдинг» (доля в 67%) и ООО «Авангард», основным видом деятельности которого также является аренда недвижимости (доля в 50%). Ранее был депутатом мичуринского горсовета.

Сергею Аскерову принадлежит мичуринское предприятие общественного питания ООО «Мегаполис». Дмитрий Утешев до 2024 года был соучредителем ликвидированного местного ООО «Кду+». Компания специализировалась на управлении недвижимостью.

ИП Николая Белова и Фаины Матушкиной зарегистрированы в Мичуринском районе Тамбовской области в 2015 и 2021 годах соответственно. Основной вид деятельности обоих предпринимателей — аренда недвижимости.