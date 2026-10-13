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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Мэрия тамбовского Мичуринска судится с местными бизнесменами за почти 100 млн

13.10.2026, 18:59
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск мэрии Мичуринска к экс-депутату местной гордумы Виктору Местюкову, владельцу местного же предприятия общепита ООО «Мегаполис» Сергею Аскерову, экс-директору местного строительного предприятия «Промагротехснабсбыт» Дмитрию Утешеву и индивидуальным предпринимателям Фаине Матушкиной и Николаю Белову. Сумма требований составляет 98,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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В иске мэрия требует взыскать с предпринимателей неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами. Подробности претензий не раскрываются. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды. Судебное заседание назначено на 10 ноября. Ранее стороны не встречались в суде.

Виктор Местюков владеет мичуринским ООО «Дом бытовых услуг "Надежда"», специализирующимся на аренде недвижимости. Является соучредителем молочного производства ООО «Тамбов-холдинг» (доля в 67%) и ООО «Авангард», основным видом деятельности которого также является аренда недвижимости (доля в 50%). Ранее был депутатом мичуринского горсовета.

Сергею Аскерову принадлежит мичуринское предприятие общественного питания ООО «Мегаполис». Дмитрий Утешев до 2024 года был соучредителем ликвидированного местного ООО «Кду+». Компания специализировалась на управлении недвижимостью.

ИП Николая Белова и Фаины Матушкиной зарегистрированы в Мичуринском районе Тамбовской области в 2015 и 2021 годах соответственно. Основной вид деятельности обоих предпринимателей — аренда недвижимости.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что столичный бизнесмен Андрей Микаелян требует с тамбовского застройщика ООО «Строймонтаж» и депутата местной облдумы Ильи Антипкина почти 200 млн руб.

Егор Якимов