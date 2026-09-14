Столичный бизнесмен требует с тамбовского застройщика и депутата почти 200 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск московского индивидуального предпринимателя, экс-владельца ООО «Тамбовский цемент» Андрея Микаеляна к тамбовскому же застройщику ООО «Строймонтаж» и депутату местной облдумы Илье Антипкину. Сумма требований составляет 197,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2018 году в Мичуринске Тамбовской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Контролирует компанию Марина Новинская, которой принадлежит 96% долей. Еще 3% владеет Роман Поздняков, а 1% — Ирина Киричук. В 2025 году выручка компании составила 208 млн руб., а чистая прибыль — 6,2 млн руб. Годом ранее выручка общества составляла 79 млн руб., а чистый убыток — 23 млн руб. Гендиректор — Роман Колтаков. ИП Андрея Микаеляна зарегистрировано в Москве в феврале 2016 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. До 2024 года он был соучредителем ООО «Тамбовский цемент». Сейчас компания принадлежит Илье Антипкину (90,6%) и Марине Новинской (9,4%). Господин Микаелян же владеет ликвидируемым ООО «Тактикал консалтинг», специализирующимся на розничной торговле. Илья Антипкин — депутат тамбовской облдумы от партии «Единая Россия». С 2007 по 2011 год был индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли. С 2011 года по настоящее время руководит ООО «Первая строительная компания».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2018 году господин Антипкин заявлял о планах возвести в Тамбовской области цементный завод за 10 млрд руб. В 2020-м параметры завода корректировались. Его должны были ввести в эксплуатацию до 2023 года. Однако с тех пор о реализации проекта не сообщалось.

Подробнее об инвестпроекте — в материале «Ъ-Черноземье» «Строитель сцементирует Тамбовщину».

Егор Якимов