Компания воронежского девелопера Сергея Гончарова закупит бронежилеты, каски и детекторы БПЛА

По данным Rusprofile, ООО «Горэлектросеть-Воронеж» зарегистрировано в конце 2014 года и работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Уставный капитал предприятия составляет 222,5 млн руб. С октября 2017 года пост генерального директора занимает Денис Гриднев, который также владеет 26% компании. Крупнейшим участником является ООО «Региональная сетевая компания» («РСК») Максима Любаева с долей 49%, а еще 25% принадлежит Сергею Гончарову. Финансовые показатели ООО «Горэлектросеть-Воронеж» за 2025 год демонстрируют рост выручки: она составила 250,5 млн руб., увеличившись на 64% по сравнению с 2024-м. Компания вышла из убытка (9,2 млн руб. в 2024-м) и получила чистую прибыль в размере 18,5 млн руб.