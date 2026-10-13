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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Компания воронежского девелопера Сергея Гончарова закупит бронежилеты, каски и детекторы БПЛА

«Горэлектросеть-Воронеж» закупает бронежилеты, каски и детекторы БПЛА

Обновлено13.10.2026, 18:30
ООО «Горэлектросеть-Воронеж» (совладельцем выступает глава девелоперской ГК «Развитие» Сергей Гончаров) ищет поставщика средств индивидуальной бронезащиты — десяти бронешлемов без защиты ушей (класс защиты БР1) и десяти бронежилетов с баллистической защитой, укомплектованных бронеплитами (класс защиты БР4). Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта составляет 840 тыс. руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Целью закупки в документах указано «обеспечение защиты персонала на объектах ООО "Горэлектросеть-Воронеж" от пулевого и осколочного воздействия». Заявки от поставщиков будут принимать до 22 октября. Срок поставки в проекте договора не указан.

По данным Rusprofile, ООО «Горэлектросеть-Воронеж» зарегистрировано в конце 2014 года и работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Уставный капитал предприятия составляет 222,5 млн руб. С октября 2017 года пост генерального директора занимает Денис Гриднев, который также владеет 26% компании. Крупнейшим участником является ООО «Региональная сетевая компания» («РСК») Максима Любаева с долей 49%, а еще 25% принадлежит Сергею Гончарову. Финансовые показатели ООО «Горэлектросеть-Воронеж» за 2025 год демонстрируют рост выручки: она составила 250,5 млн руб., увеличившись на 64% по сравнению с 2024-м. Компания вышла из убытка (9,2 млн руб. в 2024-м) и получила чистую прибыль в размере 18,5 млн руб.

Также предприятие хочет закупить три портативных всенаправленных детектора БПЛА «Булат v.4» или их аналоги. Устройства должны обнаруживать беспилотники на расстоянии до 1,5 км. Оборудование потребуется для «оперативного оповещения и защиты персонала». За детекторы заказчик готов заплатить 360 тыс. руб.
В первой половине сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал о закупке ООО «Горэлектросеть-Воронеж» 11 защитных сборных железобетонных укрытий на объектах предприятия. Цена контракта составила 4,9 млн руб. Одно из укрытий, по техзаданию, должно вмещать до 24 человек.

Денис Данилов