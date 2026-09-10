«Горэлектросеть-Воронеж» закупит 11 железобетонных укрытий

ООО «Горэлектросеть-Воронеж» ищет подрядчика для поставки и монтажа 11 защитных сборных железобетонных укрытий на своих объектах. Начальная цена контракта составляет 4,9 млн руб. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки». Сроком поставки в документах указан декабрь 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Укрытием вместимостью до 24 человек предполагается оборудовать склад организации на улице Независимости. Также пять объектов (подстанций) получат укрытия вместимостью до 15 человек, а еще пять — до восьми человек. Целью закупки в документах обозначено «обеспечение объектов защитными сооружениями для укрытия людей от опасностей военного времени, ЧС природного и техногенного характера, осколков, обломков конструкций».

По данным Rusprofile, ООО «Горэлектросеть-Воронеж» зарегистрировано в конце 2014 года и работает в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям. Уставный капитал предприятия составляет 222,5 млн руб. С октября 2017 года пост генерального директора занимает Денис Гриднев, который также владеет 26% компании. Крупнейшим участником является ООО «РСК» с долей 49%, а еще 25% принадлежит Сергею Гончарову. Финансовые показатели фирмы за 2025 год демонстрируют уверенный рост выручки: она составила 250,5 млн руб., увеличившись на 64% по сравнению с 2024-м. Компания вышла из убытка (9,2 млн руб. в 2024-м) и получила чистую прибыль в размере 18,5 млн руб.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации укрытий установлен на 36 месяцев с даты поставки. Заявки на участие в торгах будут принимать до 22 сентября.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в результате атаки беспилотников на Воронежскую область в ночь на четверг, 10 сентября, в Борисоглебском городском округе был уничтожен пожаром жилой дом, повреждены остекление здания техникума и входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. В загоревшемся доме погибла женщина, пострадали еще два человека.

Денис Данилов