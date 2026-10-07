Попомнить счет

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«Нижавтодорстрой» требует от минфина расплатиться по многомиллионным долгам
07.10.2026, 18:15
Компания «Нижавтодорстрой» просит суд обязать региональное министерство финансов исполнить арбитражное решение о выплате 341,5 млн руб. долга за ремонт дорог в четырех муниципалитетах. Истец отсудил многомиллионную сумму у генподрядчика ООО «Нижегородавтодор», который оплатил меньше половины работ и ушел в банкротство, а оставшиеся средства заказчик работ — областное Главное управление автодорог — отказался перечислить из-за неисполненных обязательств генподрядчика. Минфин настаивает, что формально «Нижегородавтодор» не являлся исполнителем госконтракта и участником казначейского сопровождения, а значит, решение суда невозможно исполнить. Истцы указывают, что с другими подрядчиками минфин рассчитался и подходит к оплате долгов избирательно.
Арбитражный суд начал рассматривать иск ООО «Нижавтодострой» к министерству финансов Нижегородской области. Истец требует признать незаконным отказ ведомства исполнить решение суда о выплате 341,5 млн руб. долга за ремонт дорог в Богородском, Лукояновском, Гагинском и Большеболдинском округах. Как писал «Ъ», в 2024-2025 годах «Нижавтодорстрой» работал на субподряде у областной компании «Нижегородавтодор», ушедшей в банкротство, а заказчиком выступало Главное управления автомобильных дорог (ГУАД). Стоимость контрактов превысила 609,1 млн руб., более половины из них «Нижегородавтодор» задолжал субподрядчику. Но остаток ГУАД перечислить отказался из-за непогашенных авансов генподрядчика по другим контрактам несмотря на то, что «Нижегородавтодор» полностью признал долг. Доводы областной компании арбитраж счел несостоятельными и присудил субподрядчику 341,5 млн руб., оспорить это решение «Нижегородавтодору» не удалось.
Тем временем, как писал «Ъ-Приволжье», областные власти забрали средства с казначейского счета «Нижегородавтодора» и субподрядчикам недоплатили свыше 800 млн руб. «Нижавтодорстрой» задолжал зарплату более 200 сотрудникам и также ушел в банкротство, а гендиректора компании Усика Петросяна обвинили в невыплате зарплат и взятке экс-главе Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Андрею Левдикову и арестовали. «Нижавтодорстрой» потребовал от минфина исполнить решение суда и расплатиться за генподрядчика, однако ведомство вернуло исполнительный лист. Тогда компания решила обязать министерство расплатиться по долгам через суд.
Исполнение арбитражного решения минфином нарушит бюджетное законодательство, сообщил суду на заседании 7 октября представитель ответчика. По версии ведомства, «Нижегородавтодор» не являлся исполнителем или соисполнителем контрактов на ремонт дорог, не был участником казначейского сопровождения и не имел аналитических разделов на счетах в министерстве. А минфин вправе исполнить только те судебные акты, задолженность по которым возникала из контрактов с казначейским сопровождением, напомнили в министерстве и попросили отказать истцу.
Представитель «Нижавтодорстроя» возразил, что ранее минфин выплачивал компании бюджетные средства по исполнительным листам, последние два платежа составили около 100 млн руб. «Все договора и контракты подлежат казначейскому сопровождению. Только почему-то министерство финансов считает, что взаимоотношения между ГУАДом, бюджетом и генподрядчиком подлежит сопровождению, а те же денежные средства, которые платят субподрядчикам, — не подлежат в противоречие всех норм закона и условий договоров субподряда. Тем более, по другим договорам перечисления были — значит, казначейское сопровождение все-таки есть», — отметил юрист.
Арбитражный спор продолжится на следующей неделе. Добавим, ранее решение о выплате генподрядчиком долга «Нижавтодорстрою» безуспешно пытались оспорить кредиторы последнего: ООО «Дорожник-Ф», «Спецавтотранс-НН», «Автолига Н», «Добродел» и «Нерудная логистическая компания». Они настаивали, что «Нижавтодорстрой» на самом деле не выполнял никакие работы и подтверждающих актов у «Нижегородавтодора» нет. Истцы ссылались на то, что в отношении областного генподрядчика возбуждено дело о банкротстве, и, если бы он получил финансирование напрямую от ГУАД, деньги пришлось бы распределить среди кредиторов. Поэтому, как утверждали представители компаний, и «была придумана фиктивная схема», по которой субподрядчик якобы ремонтировал дороги и претендует на выплаты. Их доводы суд счел несостоятельными.