Попомнить счет

Арбитражный спор продолжится на следующей неделе. Добавим, ранее решение о выплате генподрядчиком долга «Нижавтодорстрою» безуспешно пытались оспорить кредиторы последнего: ООО «Дорожник-Ф», «Спецавтотранс-НН», «Автолига Н», «Добродел» и «Нерудная логистическая компания». Они настаивали, что «Нижавтодорстрой» на самом деле не выполнял никакие работы и подтверждающих актов у «Нижегородавтодора» нет. Истцы ссылались на то, что в отношении областного генподрядчика возбуждено дело о банкротстве, и, если бы он получил финансирование напрямую от ГУАД, деньги пришлось бы распределить среди кредиторов. Поэтому, как утверждали представители компаний, и «была придумана фиктивная схема», по которой субподрядчик якобы ремонтировал дороги и претендует на выплаты. Их доводы суд счел несостоятельными.