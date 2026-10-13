Нижегородские власти рассматривают возможность восстановления спортклуба РУМО
13.10.2026, 17:51
В правительстве Нижегородской области рассматривают возможность восстановления бывшего спортивного клуба «РУМО». Об этом сообщил министр имущества региона Сергей Баринов.
Он рассказал, что чемпион мира по боксу Андрей Гоголев ранее предложил аккумулировать заброшенные объекты на базе АНО «Лидеры спорта» (сейчас подразделение КП НО «Регнедвижимость») и восстанавливать их под спортивные объекты или за счет государства, или за счет частных инвесторов.
Первый такой проект с госучастием реализовали в бывшем бассейне «Динамо» на улице Большой Покровской: там откроют спортклуб «Город Горький».
Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Сергей Баринов сказал, что Андрей Гоголев продолжает просмотр площадок в городе. В частности, планируется посмотреть спортивные объекты завода «РУМО» в Ленинском районе. В новых проектах будут задействованы и доходы от спортклуба «Город Горький», добавил министр.