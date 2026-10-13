Нижегородские власти рассматривают возможность восстановления спортклуба РУМО

Он рассказал, что чемпион мира по боксу Андрей Гоголев ранее предложил аккумулировать заброшенные объекты на базе АНО «Лидеры спорта» (сейчас подразделение КП НО «Регнедвижимость») и восстанавливать их под спортивные объекты или за счет государства, или за счет частных инвесторов.