Купившим билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста начали возвращать деньги

Позднее выяснилось, что договор аренды стадиона с организатором не заключен. Руководство «Газпром Арены» заявило, что площадка не согласовывала проведение концертов. 17 сентября анонсы российских выступлений исчезли с сайта артиста, однако официально Say Agency объявило, что концерты не состоятся, только 30 сентября. Тогда агентство сообщило о планах начать возврат средств с 12 октября.