Купившим билеты на несостоявшиеся концерты Канье Уэста начали возвращать деньги
Деньги за билеты возвращают без сервисного сбора
13.10.2026, 17:28
Покупателям билетов на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге начали возвращать деньги. Один из зрителей сообщил «Ъ Северо-Запад», что получил обратно 25 тыс. руб. за билет. При этом сервисный сбор ему не вернули.
В уведомлении, которое имеется в распоряжении редакции, говорится, что возврат был выполнен 13 октября. Также сообщается, что деньги поступают на банковскую карту от трех до 30 рабочих дней в зависимости от банка. Ранее Intickets отмечал, что сервисные сборы возвращать не будут.
Концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене». О выступлениях организатор, московское агентство Say Agency, объявил 17 августа.
Позднее выяснилось, что договор аренды стадиона с организатором не заключен. Руководство «Газпром Арены» заявило, что площадка не согласовывала проведение концертов. 17 сентября анонсы российских выступлений исчезли с сайта артиста, однако официально Say Agency объявило, что концерты не состоятся, только 30 сентября. Тогда агентство сообщило о планах начать возврат средств с 12 октября.
На фоне затянувшейся неопределенности покупатели начали обращаться в суды с требованиями вернуть стоимость билетов, сервисные сборы и компенсировать моральный вред. В Петербурге зарегистрировали девять исков, связанных с несостоявшимися выступлениями. Правоохранительные органы также начали доследственную проверку организатора на предмет возможного мошенничества. Материалы должны передать в центральный аппарат МВД в Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.