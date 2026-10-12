Intickets начал принимать заявки на возврат билетов на концерт Канье Уэста

На сайте билетной системы Intickets 12 октября начался прием заявок на возврат средств за билеты на несостоявшиеся концерты американского рэпера Канье Уэста, убедились корреспонденты «Ъ Северо-Запад». Срок рассмотрения заявки обычно составит от трех до пяти дней, говорится на сайте площадки, однако при «большом количестве обращений» процесс может занять до 30 дней. Сервисный сбор покупателям возвращать не собираются.