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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Intickets начал принимать заявки на возврат билетов на концерт Канье Уэста

12.10.2026, 12:49
На сайте билетной системы Intickets 12 октября начался прием заявок на возврат средств за билеты на несостоявшиеся концерты американского рэпера Канье Уэста, убедились корреспонденты «Ъ Северо-Запад». Срок рассмотрения заявки обычно составит от трех до пяти дней, говорится на сайте площадки, однако при «большом количестве обращений» процесс может занять до 30 дней. Сервисный сбор покупателям возвращать не собираются.
Купившие билеты на концерт Канье Уэста начали получать уведомления о том, что их заявки на возврат приняты

Купившие билеты на концерт Канье Уэста начали получать уведомления о том, что их заявки на возврат приняты

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Возврат билетов стал доступен примерно в 10:30. Перед этим часть пользователей столкнулась со сложностями при входе на сайт Intickets. Некоторым обладателям билетов не приходило сообщение с кодом-подтверждением. На платформе также предупреждали, что трудности могут возникнуть при отправке писем на Яндекс-почту.
Концерты господина Уэста должны были состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Организацией выступления занималось московское агентство Say Agency. Основанием для отмены выступления стало отсутствие договора аренды стадиона. Глава Say Agency Анна Субчева ранее анонсировала стартпроцедуры возврата средств на 12 октября.

Константин Леньков