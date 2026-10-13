В Тюмени СУЭНКО оштрафовали за нарушение сроков подключения к электросетям

АО «СУЭНКО» — межрегиональная энергетическая компания, созданная в 2002 году. Компания имеет действующие филиалы в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья. Компания предоставляет услуги по транспортировке электричества и тепла, водоснабжению и водоотведению.