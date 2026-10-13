В Тюмени СУЭНКО оштрафовали за нарушение сроков подключения к электросетям
13.10.2026, 17:37
Тюменскую компанию СУЭНКО оштрафовали на 600 тыс. руб. за нарушение сроков подключения к электросетям, сообщили в Тюменском УФАС.
«Тюменское УФАС России выявило нарушение при технологическом присоединении объектов физлиц и юр. лиц. Компания не уложилась в установленные сроки»,— говорится в сообщении.
АО «СУЭНКО» — межрегиональная энергетическая компания, созданная в 2002 году. Компания имеет действующие филиалы в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья. Компания предоставляет услуги по транспортировке электричества и тепла, водоснабжению и водоотведению.
Ранее за это же правонарушение к административной ответственности привлекли должностное лицо компании. Детали о размере штрафа и должности сотрудника УФАС не раскрыло.
Напомним, в октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства основной актив уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва — «Корпорацию СТС», капитализация которой составляла почти 140 млрд руб. В ее состав входили 38 компаний, в том числе СУЭНКО. Причиной изъятия стали обнаруженные ведомством коррупционные нарушения в приватизации активов и управлении ими. В марте 2026 акции СУЭНКО передали под управление компании «Россети».