Акции изъятого «Облкоммунэнерго» передадут «Россетям»

Акции изъятых у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва «Облкоммунэнерго» и «СУЭНКО» перейдут под управление компании «Россети». Это следует из указа президента России Владимира Путина, подписанного и опубликованного 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление (без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления) публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания — Россети" <...> 2 129 693 546 обыкновенных акций акционерного общества "Облкоммунэнерго" (г. Екатеринбург), 943 634 764 697 обыкновенных акций акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (г. Тюмень)»,— говорится в тексте документа.

Акции войдут в уставной капитал «Россетей». Под управление компании они должны перейти в течение трех месяцев, а сами акции передадут ей в течение года со дня подписания указа.

Решение принято, чтобы повысить эффективность управления активами, следует из документа. Под управление компании передадут также акции «Ставропольских городских электрических сетей» и «Кисловодской городской компании», ранее изъятых в доход государства.

Акции «Облкоммунэнерго» были изъяты Ленинским районным судом в октябре 2025 года. Тогда же в доход государства обратили компании «СУЭНКО», «Корпорацию СТС», Курганскую ТЭЦ и другие компании общей капитализацией свыше 134 млн руб. В ноябре тем же судом была изъята вторая партия активов Артема Бикова и Алексея Боброва, в которую вошли энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит» и другие. Генпрокуратура установила, что при приватизации компании «Облкоммунэнерго» в 2014 году было нарушено антикоррупционное законодательство, а компании работали «за счет субсидий и установления кабальных тарифов».

Компания «Облкоммунэнерго» занимается генерацией и поставками энергии в Свердловской области. В эксплуатации компании находятся 2,7 тыс. км кабельных линий и 7,6 тыс. км воздушных линий электропередачи. По данным отчетности за 2024 год, чистая прибыль компании достигает 962,7 млн руб., а объем чистых активов — 10,9 млрд руб.

«Облкоммунэнерго» владеет двумя компаниями: ООО «Экологические системы» и АО «ОТСК». Первая должна была заниматься строительством полигона отходов «Екатеринбург-Юг» под Сысертью и выступала концессионером по этому проекту, однако по решению властей его реализация была отменена, а концессия — расторгнута.

АО «ОТСК» производит генерацию, передачу и сбыт тепловой энергии в 12 муниципалитетах Свердловской области, еще в четырех — оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. Компания эксплуатирует 68 котельных и 26 теплопунктов, 240 км тепловых сетей и сетей ГВС. Компания проходит процедуру банкротства, в ней назначен временный управляющий, введено наблюдение до 18 мая этого года. Иск о банкротстве с требованием 533,8 млн руб. подала компания «Уралсевергаз». Сейчас в иске обозначены больше 50 кредиторов, среди них — «Облкоммунэнерго», «Россети Урал», свердловское минприроды и другие организации и физлица. Помимо этого, из-за действий компании при поставках газа завели уголовное дело о мошенничестве на сумму 10 млн руб. (ч.4 ст.159 УК РФ).

«СУЭНКО» занимается отоплением в Тюменской и Курганской областях, обслуживает 11 тыс. энергообъектов. В организацию входят девять компаний, следует из данных системы «Спарк», в том числе региональный оператор по вывозу мусора в Северной зоне Свердловской области «Рифей», ООО «Курганский индустриальный парк», АО «Тобольскгаз».

Анна Капустина