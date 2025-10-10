Урал взыскал

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры России 10 октября в доход государства была обращена корпорация СТС, капитализация которой составляет почти 140 млрд руб. Также суд изъял у ответчиков — бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова — целый ряд других предприятий, которые они получили благодаря коррупционным связям с чиновниками, в том числе бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который также оказался среди ответчиков.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, основными ответчиками по которому выступали бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также Олег Чемезов, до недавнего времени занимавший пост вице-губернатор Свердловской области

В результате была обращена в доход государства группа компаний СТС, в состав которой входят 38 обществ, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики на территории Уральского федерального округа (УрФО). Их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб., валовая прибыть — 17 млрд руб. Государство получило такие энергоактивы, как «Облкоммунэнерго», которое занимается передачей и распределением электроэнергии, а также предоставляет теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 43 муниципальных образованиях Свердловской области. В казну было обращено «Суэнко» — межрегиональная сетевая компания, обеспечивающая электроэнергией потребителей Тюменской и Курганской областей, а также Курганская ТЭЦ — источник теплоснабжения, который подает тепло в зоне работы единой теплоснабжающей организации ПАО КГК.

Кроме того, конфискованы компания «Агро-Клевер» (занимается сельским хозяйством, развивает молочное животноводство), «Деловой дом на Архиерейской» (управление и строительство жилой, коммерческой и промышленной недвижимости) и другие.

Чтобы не допустить срыва отопительного сезона и прекращения предоставления коммунальных услуг, по ходатайству прокурора суд обратил решение к немедленному исполнению.

Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд 10 сентября. Вначале в нем среди соответчиков фигурировали более 40 человек, а потом их количество увеличилось в три раза.

Причем в списке оказались действующие и бывшие высокопоставленные чиновники: помимо Олега Чемезова, вскоре ушедшего в отставку, это бывшие областные министры Николай Смирнов (по энергетике и ЖКХ) и Алексей Пьянков (по управлению госимуществом).

Основой претензией Генпрокуратуры стала незаконная приватизация государственного имущества «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшего Свердловской области. Контроль над ним в 2015 году получила корпорация СТС. Надзорное ведомство доказало, что бизнесмены получили активы благодаря протекции экс-министра по управлению госимуществом региона Алексея Пьянкова (занимал пост в 2012–2016 годах) и бывшего министра по энергетике и ЖКХ Николая Смирнова (2011–2025 годы).

Истцы полагают, что, когда Николай Смирнов попал под следствие за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), «шефство» над холдингом взял вице-губернатор Чемезов. За это господину Чемезову, его родственникам и доверенным лицам, по данным прокуратуры, на постоянной основе предоставляли услуги и имущество на льготных условиях. Мог поспособствовать ответчикам и бывший председатель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, советником которого в 2003–2005 годах работал господин Биков.

«За счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в ХМАО и ЯНАО, монополизировав рынок энергоснабжения УрФО»,— говорится в исковом заявлении.

Отдельно отмечается, что их компании работали исключительно за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов.

Генпрокуратура обнаружила нарушения законодательства о противодействии коррупции не только в действиях чиновников правительства Свердловской области, но и в решениях государственного унитарного предприятия «Облкоммунэнерго» (принадлежало региону) и его дочерних структур (вроде Объединенной теплоснабжающей компании).

В рамках дела корпорация СТС предлагала заключить мировое соглашение. Как рассказал источник “Ъ”, на процессе обсуждался вопрос о передаче всех акций и дивидендов «Облкоммунэнерго» в доход государства, но судья отклонила это ходатайство.

Представители ответчиков пообещали обжаловать итоговое судебное решение.

Вскоре после начала слушаний по прокурорскому иску среди ответчиков начались аресты: до 15 ноября в СИЗО отправили совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных и экс-руководителя АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («дочка» «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Под стражу взяли и Олега Чемезова. Каждому из них предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Кроме того, в розыск объявлен гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

В ходе заседаний по избранию мер пресечения выяснилось, что показания на всех обвиняемых дал экс-министр Николай Смирнов, в отношении которого суд ограничился запретом определенных действий.

Следствие считает, что фигуранты, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении концессионных соглашений, совершили крупные хищения из бюджета Свердловской области. Средства предназначались для развития инфраструктуры, однако их направили на погашение долгов Объединенной теплоснабжающей компании. Никто из фигурантов вину не признал, их защита обжалует аресты.

Артем Путилов, Екатеринбург; Николай Сергеев