Ютановский техникум в Белгородской области потратит до 502 млн на капремонт
13.10.2026, 16:49
В Белгородской области ищут подрядчика для капитального ремонта учебных корпусов №2, №4 и №5 Ютановского агромеханического техникума имени Ковалевского в Волоконовском округе. Начальная цена контракта составляет 502,5 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.
В документах указано, что площадь зданий составляет:
учебный корпус №2 — 1119,1 кв. м;
учебный корпус №4 — 1770,1 кв. м;
учебный корпус №5 — 2016,0 кв. м.
Провести капремонт по техническому заданию требуется до конца 2028 года. Работы будут профинансированы за счет собственных доходов учреждения.
Ценовые предложения от участников будут принимать 30 октября. Итоги подведут 2 ноября.
Ютановский агромеханический техникум имени Ковалевского — это учебное заведение, которое готовит специалистов в области сельского хозяйства. Основан с целью повышения квалификации и подготовки кадров для аграрного сектора. Техникум занимается подготовкой специалистов по направлениям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Контроль работы измерительных приборов», «Поварское и кондитерское дело», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Агрономия» и «Зоотехния».
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что второй этап капитального ремонта Детской школы искусств №1 на улице Чапаева в Белгороде выполняет местное ООО «Л+» Сергея Ермоленко за 141,8 млн руб. Завершить работы требуется до 31 января 2027 года.