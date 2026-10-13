Ютановский техникум в Белгородской области потратит до 502 млн на капремонт

Ютановский агромеханический техникум имени Ковалевского — это учебное заведение, которое готовит специалистов в области сельского хозяйства. Основан с целью повышения квалификации и подготовки кадров для аграрного сектора. Техникум занимается подготовкой специалистов по направлениям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Контроль работы измерительных приборов», «Поварское и кондитерское дело», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Агрономия» и «Зоотехния».