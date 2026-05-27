Второй этап ремонта белгородской ДШИ № 1 выполнит местная компания за 141,8 млн

Подведены итоги электронного аукциона на второй этап капитального ремонта Детской школы искусств № 1 на улице Чапаева в Белгороде. Победителем признано ООО «Л+» Сергея Ермоленко с предложением в 141,8 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене.

Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Белгорода. Подрядчику предстоит обновить фасад и внутреннюю отделку здания, а также отремонтировать инженерные сети, включая системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Работы оплатят из средств городской казны. Завершить их планируется до 31 января 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Л+» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Сергей Ермоленко. Выручка ООО за 2025 год составила 306,8 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб. Господин Ермоленко также является собственником еще двух фирм: ООО занимающейся торговлей лесоматериалами «Латитудо-М» (выручка в прошлом году составила 560 млн руб., прибыль — 41 млн руб.) и строительными специализированными работами ООО «Латитудострой» (выручка в 2024-м — 41 млн руб., прибыль — 2,4 млн руб.).

Это были вторые торги по второму этапу капремонта музыкальной школы. Первые объявили в середине апреля, но процедуру определения подрядчика отменили в конце месяца. Начальная цена контракта тогда составляла 139,1 млн руб.

Первый этап ремонта школы искусств в конце февраля 2024 года доверили ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна (компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков). Фирма победила на торгах, предложив выполнить работы за 123,9 млн руб., но итоговая стоимость соглашения достигла 140 млн руб. Срок исполнения контракта был установлен на конец 2024 года, однако в ЕИС «Закупки» отметки о завершении работ на сегодняшний день нет. Фактически исполненными и оплаченными обозначены обязательства подрядчика практически на всю сумму контракта, исключая 12 тыс. руб. В августе 2025 года Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области.

В феврале ООО «Л+» также получило контракт на ремонт школы №13 на улице Горького в Белгороде за 216 млн руб.

Ульяна Ларионова