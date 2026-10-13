В Екатеринбурге возбудили дело после нападения на пожилого кондуктора трамвая
13.10.2026, 16:58
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после нападения пассажирки на пожилого кондуктора трамвая. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«В ходе мониторинга медиапространства выявлена публикация, согласно которой 19 сентября 2026 года на пожилого кондуктора трамвая, следовавшего по территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, напала пассажирка. Пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение»,— сообщили в ведомстве.
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.
Это не первый подобный инцидент в общественном транспорте Екатеринбурга за последнее время. В начале октября подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Женщина получила химический ожог глаза. Кроме того, ранее в Екатеринбурге пятеро молодых людей напали на кондуктора трамвая, в результате у женщины была рассечена бровь.