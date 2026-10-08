Суд оставил на свободе подростка, напавшего на водителя трамвая в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку по делу о нападении на водителя трамвая. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.