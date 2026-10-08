Суд оставил на свободе подростка, напавшего на водителя трамвая в Екатеринбурге
08.10.2026, 13:37
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку по делу о нападении на водителя трамвая. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
О задержании подростка «Ъ-Урал» писал накануне. По версии следствия, вечером 5 октября подросток катался на сцепном устройстве трамвая. В ответ на замечание водителя он распылил ей в лицо перцовый баллончик. Женщина получила химический ожог конъюнктивы глаза и была доставлена в больницу. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по вменяемой статье подростку может грозить до семи лет лишения свободы.
Это не первый подобный инцидент в городском общественном транспорте за последние дни. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пятеро молодых людей напали на кондуктора трамвая, в результате у женщины была рассечена бровь. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.