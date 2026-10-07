В Екатеринбурге после нападения подростков на кондуктора трамвая возбудили дело

В Екатеринбурге несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. В результате женщина получила телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и участников инцидентов, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы»,— добавили в СКР.

По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», нападение произошло днем 6 октября у остановки «Фрунзе». По информации канала, на кондуктора напали пять человек, в результате у женщины была рассечена бровь. После инцидента движение трамваев было остановлено примерно на 40 минут.

Накануне в Екатеринбурге задержали подростка, подозреваемого в нападении на водителя трамвая. По версии следствия, вечером 5 октября на улице Уральской школьник распылил в лицо водителю трамвая аэрозольное средство раздражающего действия. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Полина Бабинцева