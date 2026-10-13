Фильм Родриго Сорогойена «Любовь моя» выйдет в российский прокат
13.10.2026, 17:21
Премьера фильма «Любовь моя» состоялась весной в Каннах, и теперь эту ленту режиссера Родриго Сорогойена о не самом образцовом отце и его обиженной дочери покажут в российских кинотеатрах.
Все международные издания, посвященные кинобизнесу, трубят о буме испанского кино. Невероятно, но факт — в каннский конкурс в этом году попали целых три фильма из Испании. Два из них — «Горькое Рождество» Педро Альмодовара и «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво — в России не покажут из-за мотивов ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Так что «Любви моей», посвященной семейным ценностям (преданным, но не убитым), придется выступить визитной карточкой нового испанского кино.
Но не только испанского. Не первый год по фестивальным экранам гуляют плохие отцы и травмированные взрослые дети. Тема токсичных родственных отношений — в центре фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», победившего на прошлогоднем фестивале в Венеции. Блудный папаша, решивший если не покаяться, то купить благосклонность дочки-оторвы, пародийно показан в картине француза Кантена Дюпьё «Полный Фил», тоже присутствовавшей в каннской программе.
Ну и, конечно, у всех на памяти успех «Сентиментальной ценности» датчанина Йоакима Триера — еще об одном отце, пытающемся восстановить отношения со взрослой дочерью. Это уже совсем близко сюжету Родриго Сорогойена, поскольку герой «Любви моей» тоже, как и в «Сентиментальной ценности», знаменитый режиссер и тоже приглашает обиженную нелюбовью дочь на роль в его новом кинопроекте, то ли поверив в ее талант, то ли решив между делом загладить родительскую вину.